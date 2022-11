Netayahu in Israël op kop met meeste stemmen geteld

In Israël lijkt de Likud-partij van oud-premier Netanyahu de grote winnaar te worden van de parlementsverkiezingen. Ruim 71 procent van de stemmen is geteld en Likud is nu met 32 zetels met afstand de grootste. Samen met de partijen die met Netanyahu willen samenwerken kan hij waarschijnlijk rekenen op een meerderheid in de Knesset, het Israëlische parlement dat 120 zetels heeft. Het rechts-religieuze blok dat achter Netanyahu staat, met Likud als grootste, zou op ruim 60 zetels kunnen rekenen. Dat betekent dat Netanyahu, die wordt verdacht van omkoping, waarschijnlijk terugkeert als premier. Netanyahu is nu 73 en leidde het land ook al van 1996 tot 1999 en tussen 2009 en 2021. Hij sprak vannacht in Jeruzalem zijn aanhangers toe. Netanyahu zei dat ze geduld moeten hebben, maar ook dat zijn partij "op de rand van een zeer grote overwinning" staat. Ook twitterde hij beschuldigingen over geweld en geknoei bij Arabische stemlokalen, zonder duidelijk te maken waar die op gebaseerd waren. De Israëlische kiescommissie sprak later van "ongegronde geruchten". Vreugde bij Likud over de eerste uitslagen vannacht:

In Israël is ruim 60 procent van de stemmen geteld, na de parlementsverkiezingen van gisteren. En de Likud-partij van oud-premier Netanyahu lijkt de grote winnaar te zijn. - NOS

De Toekomstpartij van de huidige premier Yair Lapid wordt de tweede van het land en krijgt op basis van de uitslagen tot nu toe 23 zetels. Lapid legde er vannacht de nadruk op dat de strijd nog niet beslist is, maar het ziet er toch weinig hoopvol voor hem uit. Met de partijen die met hem willen samenwerken lijkt hij ruim onder de 60 zetels uit te komen.

Correspondent Ties Brock vanuit Israël: Nu de stemmen binnendruppelen blijft het beeld van gisteravond overeind: Netanyahu lijkt de grote winnaar van deze verkiezingen. Als de prognoses kloppen, is de kans groot dat hij na anderhalf jaar in de oppositie terugkeert in het hart van de macht. Het laat zien dat hij ondanks zijn corruptiezaak bij veel Israëliërs onverminderd populair blijft. Toch is het goed een slag om de arm te houden tot er meer stemmen binnen zijn. Omdat meerdere partijen de kiesdrempel net wel of net niet gaan halen, kan de uitslag nog schuiven. Ook bij de vorige verkiezingen zaten de exitpolls ernaast en greep Netanyahu na het tellen van de stemmen toch naast de overwinning die hem was voorgespiegeld. Wat sowieso duidelijk is, is dat Israël verder naar rechts is opgeschoven. De uiterst rechtse partij van extremist Itamar Ben-Gvir is de grote revelatie van de verkiezingen en komt binnen op de derde plek. Het ligt voor de hand dat Netanyahu met deze partij zaken wil doen, al zal hij ook kijken naar andere opties om een regering te vormen.