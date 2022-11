Meeste Oekraïners hier hebben werk: 'Ik vluchtte voor het geld, niet voor bommen'

Een overgrote meerderheid van de Oekraïense vluchtelingen in Nederland heeft inmiddels werk gevonden. Dat blijkt uit gegevens van het UWV. Op dit moment zijn er in Nederland zo'n 55.000 Oekraïners tussen de 18 tot 65 jaar. Het UWV heeft 46.000 meldingen gekregen van werkgevers die een vluchteling uit Oekraïne in dienst hebben genomen, oftewel 83 procent. Eind augustus ging het nog om bijna 60 procent.

Meldingen niet gelijk aan werkenden Het aantal werkenden kan iets lager liggen dan de meldingen bij het UWV. Het kan bijvoorbeeld dat een vluchteling twee banen heeft bij twee werkgevers en er dus twee meldingen zijn gedaan. Een andere mogelijkheid is dat de vluchteling inmiddels is gestopt met werken en dat dat niet is doorgegeven. Volgens het UWV zijn er nooit meer dan een paar duizend dubbele meldingen en zijn er dus zeker ruim 40.000 Oekraïners aan het werk. Met die cijfers zou ten minste 72 procent van de Oekraïense vluchtelingen in Nederland tussen de 18 en 65 aan het werk zijn. Tegelijkertijd loopt het aantal geregistreerde meldingen ook weer achter op het aantal ontvangen meldingen, doordat de registratie tijd kost. Er zijn dus eigenlijk al meer meldingen dan 46.000, zegt het UWV.

Vooral in de horeca en via uitzendbureaus hebben mensen uit Oekraïne werk gevonden. De meesten zijn werkzaam in de omgeving van Amsterdam en Den Haag. 'Ik wilde eigenlijk vechten ' Onder hen is de 26-jarige Anastacia, die werkt in de bediening in een horecazaak in Amsterdam. Ze vluchtte niet direct toen de oorlog begon, maar kwam op 1 juli in Nederland aan. "Ik wilde eigenlijk meevechten in de oorlog, ik heb vroeger schiettraining gehad, maar mijn ogen waren daar te slecht voor." Ze werd afgekeurd.

Quote Op een gegeven moment werd ik bang dat ik mezelf maar vooral mijn ouders niet meer kon ondersteunen. Daarom ging ik naar Nederland. Anastacia, Oekraïense vluchteling

Maar in haar woonplaats Odessa was nauwelijks nog geld te verdienen. Ze was accountant en verdiende goed, tot haar werkgevers vluchtten en ze geen salaris meer kreeg. Er was amper ander werk. "Op een gegeven moment werd ik bang dat ik mezelf maar vooral mijn ouders niet meer kon ondersteunen. Daarom ging ik naar Nederland. Ik vluchtte niet voor de bommen." Omdat ze nu gratis onderdak en eten krijgt van een gastgezin, houdt ze meer over om aan haar ouders te sturen. Zij is niet de enige die met zo'n verhaal naar Nederland is gekomen, hoort Anastacia. "Veel mensen hebben het gedaan voor het geld, zodat ze achterblijvers kunnen ondersteunen."

Anastacia helpt een klant - NOS