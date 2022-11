Wekdienst 2/11: Belangrijk stikstofvonnis • Activisten Mauritshuis voor rechter

Eerst het weer: vanmorgen in het noorden nog een enkele bui, verder droog en geregeld zon. De zuidwestenwind neemt in de loop van de dag wat af. Het wordt maximaal 15 graden. De komende dagen is het wisselvallig met soms wat regen, maar ook nu en dan zon. De temperatuur gaat iets omlaag.

Wat kun je vandaag verwachten?

Er is een supersnelrechtzitting tegen de twee mannen die vorige week werden opgepakt in het Mauritshuis. Ze voerden actie bij Het Meisje met de Parel van Vermeer in het Mauritshuis. De twee worden verdacht van vernieling en openlijk geweld tegen het schilderij.

Het is de laatste dag van het staatsbezoek van het koningspaar aan Griekenland. Willem-Alexander en Máxima bezoeken de stad Thessaloniki. Daarna praten ze met de pers.

De Federal Reserve, het stelsel van Amerikaanse centrale banken, besluit vandaag over een nieuwe renteverhoging. Er wordt een stijging van 0,75 procentpunt verwacht, om zo de inflatie te dempen.

Wat heb je gemist?

In de politiek en het bedrijfsleven wordt met spanning uitgekeken naar de uitspraak van vanochtend in een belangrijke rechtszaak over CO2. De Raad van State doet uitspraak in de zaak over het project Porthos, voor de ondergrondse opslag van broeikasgas.

De vraag is of CO2 die al bij de bouw van zo'n project vrijkomt buiten beschouwing mag worden gelaten bij het verlenen van de vergunning. Sinds 2021 staat het kabinet dat toe, maar de vraag is of dat bij de rechter standhoudt. Een rondgang van de NOS deze zomer liet zien dat juristen verwachten dat de hoogste bestuursrechter vandaag een streep zet door de zogeheten bouwvrijstelling.

