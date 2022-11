Maryam Hassouni: 'Ik stop met acteren als industrie niet verandert'

Maryam Hassouni speelt niet meer in films en tv-series zolang "de industrie niet wil veranderen". Dat zei de 37-jarige actrice in het BNNVARA-programma Khalid & Sophie, waar ze te gast was om te praten over haar boek Wat the fak. Daarin stelt ze onder meer grensoverschrijdend gedrag in de theater- en filmwereld aan de wereld aan de kaak.

Hassouni, die als 15-jarige doorbrak met haar rol van Dunya in de tv-serie Dunya & Desie, schrijft in haar boek dat ze in haar carrière ook zelf meerdere keren te maken heeft gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag en racisme.

Zwarte lijst

Dat begon op haar 19de, lichtte ze toe in Khalid & Sophie. In de pauze van een repetitiedag voor een theaterstuk werd de actrice door de regisseur in haar billen geknepen, waarna hij zijn geslachtsdeel tegen haar aandrukte. Na de pauze werd ze door hem gevraagd een zoenscène te oefenen met de jongen die in het toneelstuk haar broertje speelde. "Dat moesten we echt twintig tot dertig minuten doen", zei ze. "Het duurde heel lang."

Hassouni meldde het incident direct bij haar agente. Die belde haar de volgende dag: ze had de producent gesproken en die had duidelijk gemaakt dat Hassouni niet langer welkom was op de set. "Ik werd op een zwarte lijst gezet", aldus de actrice. "Dat betekende: ik zou door dat productiehuis nooit meer worden gevraagd en kreeg niet betaald voor mijn verrichte werkzaamheden."

'Geen detective'

Het voorval in het theater staat niet op zichzelf, maakt Hassouni duidelijk in haar boek. Ze schrijft over pesterijen, intimidatie en grensoverschrijdend gedrag in haar latere carrière, onder meer op de set van een tv-serie die nu nog steeds loopt.

Zo kreeg ze ongevraagd een expliciet pornofilmpje opgestuurd van een mannelijke tegenspeler en zegt ze regelmatig "het zwarte gat" te zijn genoemd. Een regisseur zei ooit tegen haar: "Bij mannen wil ik in hun hoofd kijken, bij vrouwen in hun broekje."

Hassouni, de eerste Nederlandse actrice ooit die een prestigieuze Emmy won, noemt in haar boek bewust geen namen, ook niet van theaterstukken of series. "Het is geen Cluedo, ik heb geen detective geschreven", zei ze bij Khalid & Sophie.

Liever spreekt ze van een bekentenis of een getuigenis. Hassouni: "Een coming of age over een vrouw in wording in een racistisch en seksistisch systeem. In berichten over grensoverschrijdend gedrag gaat het vaak over de dader. Ik heb het omgedraaid."

Hassouni heeft ook kritiek op clichématige keuzes in de tv- en filmwereld. Ze wil meer aandacht voor thema's als racisme en kansenongelijkheid, vertelde ze bij Khalid & Sophie: