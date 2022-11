Nieuwe stikstofuitspraak wordt mogelijk probleem voor bouwsector

De Raad van State doet vandaag uitspraak in een rechtszaak over CO2-opslagproject Porthos. De bouwsector en het kabinet houden hun adem in, want de uitspraak kan verstrekkende gevolgen hebben voor de kabinetsambities op het gebied van woningbouw, infrastructuur, energie en duurzaamheid. Na de stikstofuitspraak van de Raad van State in 2019 was bouwen nauwelijks meer mogelijk, omdat er geen extra stikstof mag neerkomen op beschermde natuurgebieden. In veel van die Natura 2000-gebieden is een overschot aan stikstof, waardoor de biodiversiteit achteruitgaat. Een rondgang van de NOS deze zomer liet zien dat juristen verwachten dat de hoogste bestuursrechter vandaag een streep zet door de zogeheten bouwvrijstelling. Dat heeft naar verwachting opnieuw een flinke vertraging voor de bouwsector tot gevolg. Welke projecten precies geraakt zullen worden en in welke mate, is nog niet duidelijk.

Wat is de bouwvrijstelling? Om de bouw weer op gang te brengen, voerde het kabinet in juli 2021 de bouwvrijstelling in. Sinds dat moment is het niet langer nodig om te onderzoeken hoeveel stikstofneerslag wordt veroorzaakt tijdens de sloop of bouw, omdat die neerslag tijdelijk is. Het enige dat meetelt, is de permanente stikstofneerslag die na ingebruikname van het bouwwerk ontstaat. Het gaat dan bijvoorbeeld om verkeer dat over een nieuwe weg rijdt, ammoniakuitstoot van koeien in een nieuwe stal of de uitstoot van stikstofoxiden door verbranding in fabrieken.