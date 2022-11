Zuid-Korea: Noord-Korea vuurt minstens tien raketten af

De Zuid-Koreaanse autoriteiten zeggen dat Noord-Korea meer dan tien raketten heeft afgevuurd vanuit het westen en oosten van het land. Het ging volgens Seoul om raketten van verschillende types. De lanceringen komen op het moment dat de Verenigde Staten en Zuid-Korea zijn begonnen met een grootschalige militaire oefening.

De Noord-Koreanen hebben bij de VS en de zuiderburen geëist dat de oefeningen stoppen. Het regime in de hoofdstad Pyongyang spreekt van provocaties. Dergelijke "militaire onbezonnenheid" kan volgens Noord-Korea niet langer worden getolereerd.

Luchtalarm

Vanwege de raketlanceringen is op het afgelegen Zuid-Koreaanse eiland Ulleungdo het luchtalarm afgegaan. Het Japanse ministerie van Defensie zegt dat een van de raketten 150 kilometer hoog vloog.

"Ons leger kan deze provocaties van Noord-Korea niet tolereren", zegt de Zuid-Koreaanse legerleiding. "We zullen er in nauwe samenwerking met de VS krachtig op reageren." De raketten kwamen volgens het leger neer in zee en voor het eerst ook nabij de territoriale wateren van Zuid-Korea.

Noord-Korea heeft dit jaar een recordaantal raketlanceringen uitgevoerd. De legers van de VS en Zuid-Korea begonnen maandag met de oefeningen. Honderden gevechtsvliegtuigen van beide landen oefenen daar 24 uur per dag.