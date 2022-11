Links op winst bij 'een van de spannendste verkiezingen ooit' in Denemarken

In Denemarken lijkt het centrumlinkse blok onder leiding van premier Mette Frederiksen de meerderheid in het parlement te behouden. Volgens de Deense publieke omroep DR is de sociaaldemocratische partij van Frederiksen opnieuw de grootste partij geworden, met ruim 27 procent van de stemmen. Dat is het beste resultaat in ruim twintig jaar.

De partij is daarmee ook veruit de grootste partij van Denemarken. De tweede partij van het land, het liberale Venstre, kreeg volgens DR ruim 13 procent.

Het linkse blok behaalt volgens DR 87 zetels in het parlement. Een sleutelrol blijkt er deze verkiezingen te zijn voor de stemmen uit de Faeröer Eilanden en Groenland. Die hebben bij elkaar recht op drie zetels en die gaan naar verwachting allemaal naar het linkse blok.

Daarmee komt het linkse blok op 90 zetels, genoeg voor een meerderheid.

Brede coalitie

De Deense omroep spreekt van "een van de spannendste verkiezingsuitslagen" ooit. Het leek er eerder op de avond namelijk op dat de nieuwe Gematigde partij van oud-premier Rasmussen een sleutelrol in handen zou krijgen, omdat zowel links als rechts geen meerderheid zouden krijgen.

Of de huidige linkse regering onder leiding van Frederiksen ook doorgaat is nog niet te zeggen. Frederiksen riep voor de verkiezingen nog op tot de vorming van een brede coalitie, en heeft die boodschap vannacht herhaald.