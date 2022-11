Fans over naderend einde Koffietijd: 'Het hoorde bij mijn ochtendritueel'

Bijna dertig jaar na de eerste aflevering van Koffietijd in 1994 verdwijnt de ochtendshow volgend voorjaar definitief van de buis. De "trouwe schare fans", zoals RTL-directeur Peter van der Vorst de vaste kijkersgroep in een verklaring noemt, blijkt niet groot genoeg om het programma over onder meer entertainment, lifestyle en recepten te redden.

"Heel erg jammer", reageert de 54-jarige Petra Huijsman. Ze zegt sinds de 'doorstart' van Koffietijd in 2010 nauwelijks een aflevering te hebben gemist. "Het is echt een momentje voor jezelf, daar draait het om." Huijsman prijst de luchtigheid en gezelligheid van het programma, evenals de humor en huiselijkheid.

"Koffietijd is voor mij echt een moment om even te zitten en even te stoppen met prikkels in huis waarmee ik iets moet doen. Natuurlijk zitten er ook onderwerpen bij waar ik wat minder mee heb, maar dan loop ik even weg en ga ik bijvoorbeeld de vaatwasser uitruimen."

Vanwege haar werk in de kinderopvang kan Huijsman niet alle afleveringen live zien. "Ik kijk het regelmatig terug. Het programma biedt me veel herkenning, zowel qua gasten als qua taal die er wordt gesproken. Het is niet te ingewikkeld, een soort huis-, tuin- en keukentaal."

Ochtendritueel

Het ochtendprogramma van RTL bestaat al vele jaren. In april 1994 presenteerden Hans van Willigenburg en Mireille Bekooij de allereerste aflevering van Koffietijd!, dat toen nog een uitroepteken in de titel had. Het concept omvatte onder meer een gesprek met een bekende Nederlander, een metamorfose van een kijker en natuurlijk: koffie.

De 79-jarige Marlene Cauberg kijkt al sinds het begin naar Koffietijd en vindt het verschrikkelijk dat het programma binnenkort stopt. "Ik was gek op Koffietijd, dus het was een klap op mijn hersens om dit te horen. Het was een zeer interessant programma met iedere keer weer andere gasten en veel aandacht voor vrouwen. Voor iedereen was er wat. Het hoorde bij mijn ochtendritueel."

In 1996 werd de 500ste aflevering van Koffietijd uitgezonden, dat ging toen zo: