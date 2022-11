Ajax neemt voorlopig afscheid van Champions League: 'Verdienen niet meer'

Schreuder was wel tevreden over het spel dat zijn ploeg in stadion Ibrox op de mat legde. "We hebben goed gespeeld. De eerste helft was uitstekend. We hadden daarin ook meer kunnen scoren. We wilden van tevoren al voor een snelle goal gaan, dat hielp ons wel mee."

"Het is zonde, want we hadden gehoopt op meer. Dat zat er niet in", vatte de coach van Ajax het verloop van de groepsfase samen, waarin Napoli en Liverpool een maat te groot waren geweest.

Met zes punten uit zes wedstrijden neemt Ajax afscheid van de Champions League. Waar de ambitieuze Amsterdammers vooraf hoopten op overwintering in het miljardenbal, wacht een vervolg in de Europa League. "We verdienen deze plek. Niet meer", constateerde Alfred Schreuder na het gewonnen uitduel met Rangers (3-1) .

Dusan Tadic, die de laatste weken kritiek kreeg vanwege mindere prestaties, sloot zich bij Schreuder aan. "Het is mooi om te winnen van zo'n sterk team, in zo'n mooi stadion", zei de Ajax-aanvoerder. "We hebben mooi voetbal gespeeld. Dit is wat we nodig hebben."

Tadic besluit het Champions League-seizoen met 'slechts' één assist en nul goals - cijfers die schril afsteken bij zijn statistieken in de afgelopen seizoenen. "Vandaag was ik tevreden over mijn wedstrijd. Ik speelde veel vrijer. Uit mijn eigen analyse bleek dat ik dat nodig heb om het team beter te kunnen helpen."

Wijndal krijgt scan

Waar Ajax na afloop vooral de overwinning vierde met de meegereisde fans, waren er intussen zorgen over Owen Wijndal. De linksback viel vlak voor rust geblesseerd uit, nadat hij was uitgegleden en in botsing was gekomen met een reclamebord.

"Het is al iets minder pijnlijk dan daarnet", nam Wijndal de grootste zorgen enigszins weg. "Het is dezelfde enkel waaraan ik de afgelopen periode lange tijd geblesseerd was. Morgen gaan we een scan maken, dan kan ik er meer over zeggen."