Ajax wint ook in Glasgow simpel van Rangers en gaat verder in Europa League

Na een paar harde lessen, met een dubbele nederlaag tegen Napoli en Liverpool, heeft Ajax de groepsfase van de Champions League afgesloten met een overwinning op Rangers FC. In het Ibrox-stadion in Glasgow werd het 1-3 door goals van Steven Berghuis, Mohammed Kudus en Francisco Conceição. Omdat Ajax in de poule op de derde plaats eindigt, achter Napoli en Liverpool, wacht na de winterstop een vervolg in de Europa League. De Amsterdammers beginnen in februari met een tussenronde, met een van de nummers twee uit de groepsfase van de Europa League als tegenstander. Liverpool had groepswinnaar kunnen worden door met vier goals verschil van Napoli te winnen, maar dat zat er niet in. Op Anfield werd het 2-0 voor Liverpool.

Afbeelding ter illustratie - NOS

Ajax hielp zichzelf in Glasgow in het zadel met een bliksemstart. Na vier minuten leidde een listige pass van Dusan Tadic een aanval in die via Owen Wijndal en Kudus eindigde bij Berghuis. Hoewel hij de bal ogenschijnlijk niet optimaal raakte, was het wel 1-0. Na die snelle treffer verschoof het initiatief kortstondig naar de thuisploeg, die via Fashion Sakala een flinke kans creëerde. Ajax-verdediger Calvin Bassey haalde de kopbal van zijn voormalig ploeggenoot van de lijn. Slechtste groepsfase ooit Met vijf nederlagen, slechts één doelpunt voor en negentien tegengoals was de Champions League-campagne voor Rangers tot dusver miserabel verlopen. Coach Giovanni van Bronckhorst zag met lede ogen aan hoe zijn ploeg een nieuwe klap incasseerde. Met 22 tegengoals en 2 goals voor is Rangers de slechtste Champions League-deelnemer ooit geworden in de groepsfase. Dinamo Zagreb was dat sinds 2011 met een doelsaldo van -19, ook zij zaten toen bij Ajax in de poule.

Kudus en Bergwijn (rechts) feliciteren Berghuis met de openingstreffer - Reuters

Waar Ajax na de goal van Berghuis even wat gas terug had genomen, zette het na bijna een half uur opnieuw aan. Kenneth Taylor liet een kans op de 2-0 na een vlot lopende aanval nog liggen, maar via Kudus was het niet veel later wel raak. Assist en exit Wijndal Dat doelpunt kwam voor een groot gedeelte op het conto van Wijndal, die goed voorbereidend werk had verricht. Vlak voor rust ging het echter mis voor de linksback van Ajax, die ten koste van Daley Blind in de basis was begonnen. Wijndal kopte de bal na een Schotse voorzet over de achterlijn, gleed uit en botste tegen een reclamebord. Als gevolg van die klap moest hij zich geblesseerd laten vervangen.

Tegenvaller voor Ajax: Wijndal moet zich geblesseerd laten vervangen - Reuters