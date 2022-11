Nieuwe rekenfout RIVM in lijst met grote uitstoters, minister 'baalt enorm'

Het @RIVM heeft mij geïnformeerd dat er opnieuw een fout is geconstateerd in de lijst met top 100 grootste ammoniakuitstoters, die in april op verzoek van de Kamer is gedeeld. Ik baal hier enorm van en heb de kamer zojuist direct geïnformeerd: https://t.co/GLFIFXw2U2 pic.twitter.com/5ZJYCqQPN2