Vrouwen VS pakken in lekkende turnhal voor zesde keer op rij wereldtitel

De Amerikaanse turnsters hebben voor de zesde keer op rij de wereldtitel veroverd. In de landenwedstrijd waren ze met 166.564 punten de sterkste ploeg. Groot-Brittannië pakte voor eigen publiek in Liverpool het zilver, Canada greep verrassend het brons.

Nederland, met Eythora Thorsdottir, Naomi Visser, Tisha Volleman, Sanna Veerman en Eve de Ruiter, had zich net niet geplaatst voor de finale. In de kwalificatie kwamen ze 0,265 punt tekort voor een plaats bij de beste acht. Bij de EK in München was Nederland nog knap vierde geworden.

Valpartijen en lekkage

Amerika, dat vorig jaar olympisch zilver pakte in Tokio, was een klasse apart in de WK-finale. Op balk leek het nog even spannend te worden. De Amerikaanse Skye Blakely viel, maar ook de Britse Alice Kinsella deed dat en daardoor bleef het verschil twee punten. Op het slotonderdeel vloer liep de VS weer verder uit.

De valpartijen op balk waren wellicht te verklaren door een lekkage. Na de wedstrijd lieten de Amerikaanse turnsters weten dat ze water op de balk zagen liggen vlak voor of zelfs tijdens hun oefening. Buiten regende het flink in Liverpool.

"Op dat moment kun je er niets aan doen, dus je gaat maar gewoon door. Maar ik zag het gewoon druppelen."