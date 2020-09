Burgemeester Marcouch pakt intimidatie vrouwen abortuskliniek aan

In Arnhem mag er in een straal van 500 meter rond een abortuskliniek niet meer zonder vergunning worden gedemonstreerd of geflyerd. Dat heeft burgemeester Marcouch besloten. Daarmee wil hij een eind maken aan het 'hinderlijke en intimiderende gedrag' van de betogers tegenover vrouwen die de kliniek bezoeken.

Volgens de burgemeester verzamelen betogers zich vaak bij een abortuskliniek in Arnhem om te demonstreren en vrouwen op andere gedachten te brengen. Dat zou door bezoekende vrouwen, personeel en passanten als 'zeer intimiderend' worden ervaren, schrijft Omroep Gelderland.

"Met grote voeten treden zij het recht en de individuele vrijheid van deze vrouwen", zegt burgemeester Marcouch. "Vrouwen zijn prima denkers, voelers en doeners. Laat de vrouwen met rust. Zij komen zelf wel naar u toe als ze adviezen aangaande abortus nodig hebben."

Ongewenste gedrag

In juli oordeelde de rechtbank in Haarlem dat het aanspreken van vrouwen op de stoep van een abortuskliniek in Heemstede een "wanordelijkheid" is en dat de gemeente daartegen mag optreden.

Volgens burgemeester Marcouch is de situatie in Arnhem vergelijkbaar met die in Heemstede, waarop hij demonstranten opdroeg om niet meer 'pal voor de kliniek' te betogen. De betogers zeiden niet langer te zullen betogen, maar zij gingen vlak voor de abortuskliniek staan met een bord en folders.

Daarmee is het ongewenste gedrag volgens de burgemeester niet gestopt. Daarom heeft hij nu besloten tot een verbod op het optreden van de groepen in de nabijheid van een abortuskliniek.