Exitpolls Israël hinten op terugkeer Netanyahu

De verkiezingen werden uitgeschreven na de val van de regering-Lapid. Zijn bonte coalitie was het vaak niet met elkaar eens en verloor eerder dit jaar de nipte meerderheid in het parlement.

Het waren de vijfde verkiezingen in Israël binnen vier jaar tijd. Aangenomen werd dat de Israëliërs verkiezingsmoe zijn, maar toch was er dit keer waarschijnlijk de hoogste opkomst in jaren.

Als de exitpolls uitkomen, betekent dat dat de van omkoping verdachte Netanyahu hoogstwaarschijnlijk terugkeert als premier. De 73-jarige Netanyahu was van 1996 tot 1999 al premier en later ook tussen 2009 en 2021.

De ultrarechtse partij Joodse Kracht van kolonist Itamar Ben-Gvir is volgens de exitpolls de derde partij van het land geworden. Ben-Gvir zou in een rechtse regering met Netanyahu op een ministerpost kunnen rekenen.

De Likud-partij van oud-premier Benjamin Netanyahu heeft bij de verkiezingen in Israël volgens exitpolls zo'n 31 van de 120 zetels in het parlement weten te bemachtigen. Met zijn rechts-religieuze politieke blok wordt hij ingeschat op 61 of 62 zetels. Dat is net genoeg voor een meerderheid.

Israël-correspondent Ties Brock:

"De hoop van Netanyahu om weer aan de macht te komen blijft met de exitpolls in leven, of zal zelfs iets groeien. Een goede uitslag dus voor hem, maar we moeten het met een korrel zout nemen. In voorgaande jaren werd Netanyahu al eens een meerderheid voorgespiegeld in exitpolls, maar de dag na de verkiezingen bleek de uitslag voor hem een stuk minder gunstig. Ook nu zijn er veel partijen die net wel of net niet de kiesdrempel halen. Dat kan grote invloed hebben op de definitieve uitslag.

Dat de ultrarechtse partij van Ben-Gvir het zo goed gedaan heeft, is wel een enorme verschuiving. Hij is iemand die voor kort niet salonfähig was, hij werd gezien als extremist. En nu is zijn partij de derde partij van het land."