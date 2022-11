Bolsonaro werkt mee aan machtsoverdracht aan Lula

De Braziliaanse president Bolsonaro gaat akkoord met een machtsoverdracht naar zijn rivaal Lula da Silva. Dat maakte zijn stafchef bekend na een zeer korte toespraak van Bolsonaro zelf, waarin die alleen maar zei dat hij de grondwet zal blijven volgen. In zijn toespraak repte hij met geen woord over zijn verkiezingsnederlaag en de winst van Lula:

