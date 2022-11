Koolmees begonnen als topman NS, dit krijgt hij op zijn bord

De dienstregeling van de Nederlandse Spoorwegen verschraalt, nu moeten zelfs kantoormedewerkers bijspringen als assistent-conducteur. Het zijn de uitdagingen waar oud-minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees vanaf nu verantwoordelijk voor is, als nieuwe president-directeur van het spoorbedrijf.

Over de problemen bij NS is de laatste maanden al veel gezegd en geschreven. Welke zijn het precies? En zijn de problemen 'typisch NS' of hebben meer bedrijven in Nederland er last van? Een overzicht in vier vragen en antwoorden.

Wat speelt NS nu parten?

Allereerst kampt de vervoerder met een personeelstekort: 2200 posities moeten de komende tijd worden ingevuld. Daarvoor staan nu 1100 vacatures open. Er wordt rekening gehouden met grotere tekorten, want NS-personeel is relatief oud. Veel NS'ers gaan op termijn met pensioen.

De vervoerder moet dus aan de bak, maar een stel goed opgeleide machinisten heb je niet zomaar. "Het gemopper op de NS en klachten over de werkdruk zullen dat werven wel eens in de weg kunnen staan", denkt ov-onderzoeker Wijnand Veeneman (TU Delft).

NS heeft veel last gehad van corona. Het aantal reizigerskilometers halveerde, maar de dienstregeling bleef zoveel mogelijk intact. Beschikbaarheidsvergoedingen die het bedrijf daarvoor kreeg, lopen op 1 januari af. Inmiddels is het aantal mensen dat de trein pakt nog niet op het niveau van voor corona. Het gevolg: minder reizigers met evenveel treinen en dus minder inkomsten.

Dat de spoorwegen onder twee ministeries vallen, helpt niet, zegt Veeneman. De aansturing is vanuit Infrastructuur en Waterstaat, terwijl Financiën de enige aandeelhouder is. "Het kon wel eens voorkomen dat I&W allemaal plannen had voor NS, maar dat Financiën ervoor ging liggen, omdat dat ministerie de schatkist wilde vullen." Die situatie is sinds corona en het bijspringen van de overheid met vergoedingen wel veranderd, ziet hij.

Waren deze problemen niet te verwachten?

De coronapandemie en de grote gevolgen daarvan waren niet direct te voorzien, maar vergrijzing is iets wat een bedrijf redelijk goed kan voorspellen. Had NS niet eerder kunnen voorsorteren op het personeelstekort?

"Het was logisch om dat te doen, maar de mogelijkheden waren erg beperkt", zegt Veeneman. "Er was grote onzekerheid over óf en wanneer de reiziger weer de trein zou pakken, ook omdat het hybride werken een blijvertje is. Tegelijkertijd gaven de ministeries geen garanties en zeiden ze: jullie moeten je eigen broek gaan ophouden. Achteraf is het makkelijk praten."