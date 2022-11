Simeone overwintert niet met Atlético (voor het eerst), Marseille geeft alles uit handen

Atlético Madrid en Olympique Marseille zijn de grote verliezers van de laatste speeldag van de groepsfase in de Champions League geworden. De Spaanse topclub verloor met 2-1 van FC Porto en overwintert voor het eerst sinds 2010 niet in Europa. Olympique Marseille leek een helft lang op weg om eerste te worden in groep D, gaf na rust een voorsprong weg tegen een matig Tottenham Hotspur en raakte diep in blessuretijd ook nog het ticket voor de Europa League kwijt door een 2-1 thuisnederlaag. Bekijk in de carrousel hieronder alle Champions League-uitslagen en standen van dinsdag.

'The winner takes it all'. Die evergreen uit 1980 van de Zweedse popband ABBA hing vanavond over groep D in de Champions League, waarin Sporting het thuis opnam tegen Eintracht Frankfurt en Olympique Marseille in Zuid-Frankrijk Tottenham ontving. Simpele opdracht Voor alle vier ploegen gold namelijk dat een overwinning volstond voor de achtste finales van de Champions League. En dat nam met name Marseille serieus. Nadat fanatieke fans de spelers van Spurs 's nachts het leven al zuur hadden gemaakt door vuurwerk af te steken, gooiden de spelers ook de beuk erin. De Franse doelman Hugo Lloris zat zijn landgenoten echter dwars met een paar fraaie reddingen. Voor Son Heung-min zat de wedstrijd er al snel op: na een botsing verliet de Zuid-Koreaan van Tottenham versuft het veld. In blessuretijd van de eerste helft torende de boomlange Congolees Chancel Mbemba boven iedereen uit en kopte een voorzet van Jordan Veretout onhoudbaar in de hoek. In de tweede helft leken de Spurs een gedaanteverwisseling te hebben ondergaan en ze werden ook al snel beloond met een rake kopbal van Clément Lenglet: 1-1.

Marseille leek onder de indruk en mocht van geluk spreken dat Harry Kane een grote kans verprutste en even later een treffer afgekeurd zag worden vanwege buitenspel. Diep in blessuretijd stak Pierre-Emil Højbjerg nog een keer het veld over en poeierde de bal snoeihard in de verre hoek. De 2-1 nederlaag betekende het einde van Marseille in Europa dit seizoen. Debutant Frankfurt door in Champions League In Lissabon zorgde die treffer in Frankrijk voor vreugde op de tribunes, al was de eigen wedstrijd al afgelopen. De wedstrijd eindigde in een onverdiende 2-1 nederlaag tegen Eintracht Frankfurt, maar dankzij de goal van Højbjerg mag Sporting toch door in de Europa League.

Randal Kolo Muani heeft het duel met Sporting Lissabon compleet op zijn kop gezet met de 2-1. - AFP

Negatieve primeur voor Simeone Zolang als Diego Simeone er aan het roer staat, staat Atlético Madrid voor onverzettelijkheid, voor strijd en voor succes. Maar de ploeg die de Argentijnse oefenmeester vanavond in Oporto aan het werk zag, lijkt op geen enkele manier meer op een elftal van Simeone. In het laatste groepsduel van groep B werd Atlético van het kastje naar de muur getikt door FC Porto. Uiteindelijk bleef het bij 2-1 voor de thuisclub en daar mocht Simeone niet over klagen. Bayer Leverkusen en Club Brugge speelden in een Nederlands getint onderonsje met 0-0 gelijk in de andere wedstrijd uit de poule. Daardoor is Atlético voor het eerst sinds 2010 (onder coach Quique Sánchez Flores) voor de winter uitgespeeld in Europa. Onder Simeone (coach sinds 2011) overkwam de club dat nog nooit.

Mehdi Taremi viert zijn openingstreffer tegen Atletico Madrid. - AFP

Porto, al zeker van de achtste finales, dwong met vlotte combinaties zeker vijf grote kansen af, waarvan er twee werden benut via Mehdi Taremi en Eustáquio. Atlético had weinig te vertellen, al zal in Madrid gewezen worden op een afgekeurde goal van Antoine Griezmann in de tweede helft. Arbiter Daniele Orsato vond echter dat Rodrigo De Paul in aanloop naar die 2-1 een overtreding had gemaakt, al viel daarover best te twisten. De 2-1 viel alsnog diep in blessuretijd, toen Stefan Savic profiteerde van een blunder van doelman Diogo Costa. Nederlands onderonsje Het al geplaatste Brugge moest door de zege van Porto winnen van Leverkusen om groepswinnaar te worden. De Belgen, met Noa Lang en Björn Meijers in de basis, kreeg ook een paar kansen: de beste, net na de rust, was voor Tajon Buchanan, wiens inzet op de lat belandde.

Bjorn Meijer (Club Brugge) in duel met Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen). - EPA

Door de 0-0 wipte Bayer Leverkusen, waar Jeremie Frimpong en Mitchel Bakker (beiden opgenomen in de voorselectie van Oranje) de hele wedstrijd speelden en Timothy Fosu-Mensah vanaf de bank toekeek, over Atlético naar plek drie.

Bayern blijft foutloos, debutant scoort voor Barça In groep C waren alle kaarten al geschud en ging het alleen nog maar om de eer en de premies. Bayern München, al zeker van de eerste plaats, bleef foutloos in de groepsfase door thuis met 2-0 te winnen van Internazionale. De beste kansen in de eerste helft waren voor de Italianen, waar Stefan de Vrij in de basis begon en Denzel Dumfries op de bank begon. De openingstreffer was echter van Bayern: Benjamin Pavard kopte een voorzet tegendraads in het doel. Nadat Ryan Gravenberch nog stuitte op zijn oud-Ajax-ploeggenoot André Onana poeierde Eric-Maxim Choupo-Moting de bal in de kruising: 2-0

Ryan Gravenberch gooit alles in de strijd tegen Internazionale. - AFP