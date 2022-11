Negatieve primeur voor Simeones Atlético na remise in 'Nederlands onderonsje'

Daardoor is Atlético voor het eerst sinds 2010 (onder coach Quique Sánchez Flores) voor de winter uitgespeeld in Europa. Onder Simeone (coach sinds 2011) overkwam de club dat nog nooit.

Bayer Leverkusen en Club Brugge speelden in een Nederlands getint onderonsje met 0-0 gelijk in de andere wedstrijd uit de poule.

In het laatste groepsduel van groep B in de Champions League werd Atletico van het kastje naar de muur getikt door FC Porto. Uiteindelijk bleef het bij 2-1 voor de thuisclub en daar mocht Simeone niet over klagen.

Porto, al zeker van de achtste finales, dwong met vlotte combinaties zeker vijf grote kansen af, waarvan er twee werden benut via Mehdi Taremi en Eustáquio. Atlético had weinig te vertellen, al zal in Madrid gewezen worden op de afgekeurde goal van Antoine Griezmann in de tweede helft.

Arbiter Daniele Orsato vond echter dat Rodrigo De Paul in aanloop naar die 2-1 een overtreding had gemaakt, al viel daarover best te twisten. De 2-1 viel alsnog diep in blessuretijd, toen Stefan Savic profiteerde van een blunder van doelman Diogo Costa.

Nederlands onderonsje

Het al geplaatste Club Brugge moest door de zege van Porto winnen van Leverkusen om groepswinnaar te worden. De Belgen, met Noa Lang en Björn Meijers in de basis, kreeg ook een paar kansen op een doelpunt: de beste, net na de rust, was voor Tajon Buchanan, wiens inzet op de lat belandde.

Door de 0-0 wipte Bayer Leverkusen, waar Jeremie Frimpong en Mitchel Bakker (beiden opgenomen in de voorselectie van Oranje) de hele wedstrijd speelden en Timothy Fosu-Mensah vanaf de bank toekeek, over Atletico naar plek drie.