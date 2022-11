Steeds minder zeehonden in Waddenzee, onderzoekers gissen naar verklaring

Er zwemmen steeds minder zeehonden in de Waddenzee. Dat staat in een rapport van de Trilaterale Waddenzee Samenwerking, een samenwerkingsverband van Deense, Duitse en Nederlandse onderzoekers.

De organisatie doet ieder jaar een uitgebreide zeehondentelling. De daling is al een paar jaar gaande, maar gaat dit jaar harder dan onderzoekers dachten, schrijft Omrop Fryslân.

Afgelopen juni werden 8514 pups geteld in de Waddenzee. Een jaar geleden waren dat er nog 10.903. De cijfers gaan over de gehele Waddenzee, dus over het water tussen Texel en Denemarken.

Speculeren over oorzaak

De onderzoekers weten niet waardoor er minder zeehonden zijn. Mogelijk is er niet genoeg eten. "Vooral pups zouden daar last van moeten hebben", zegt onderzoeker Anders Galatius. "Dat zou ervoor moeten zorgen dat er meer pups doodgaan, wat weer gevolgen heeft voor de totale populatie."

De gegevens van dit jaar passen volgens Galatius in die ontwikkeling, maar het zijn er significant minder dan verwacht.

Ook bij de Wageningen Universiteit maken ze zich zorgen over de zeehondenpopulatie in de Waddenzee. "We zijn begonnen met tellen toen het heel erg slecht ging. Na de jacht waren er heel weinig zeehonden over. Daarna hebben we steeds groei gezien, maar nu is er zo'n grote afname. Tussendoor is er wel twee keer een virusepidemie geweest, maar nu speelt er iets anders", zegt Sophie Brasseur tegen de regionale omroep.

'Doe onderzoek'

Een sluitende verklaring waardoor het nu zo slecht gaat heeft ook Brasseur niet. "Er zijn veel veranderingen gaande op zee. Niet alleen klimaatverandering, maar we gebruiken de Noordzee ook veel meer. De oorzaak kan van alles zijn, maar het lukt de pups in elk geval niet om voldoende te overleven. Als we zo doorgaan, houden we niets meer over."

Er wordt op dit moment ook geen onderzoek naar gedaan, omdat daar geen geld voor is. "We blijven daarvoor pleiten. Dat moet gefinancierd worden."