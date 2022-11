Dubbele fouten nekken gefrustreerde Van de Zandschulp tegen Dimitrov

Botic van de Zandschulp is er niet in geslaagd de tweede ronde van het masterstoernooi in Parijs te bereiken. De nummer 35 van de wereldranglijst ging in twee sets onderuit tegen Grigor Dimitrov: 6-7 (5), 6-7 (5).

Het zag er voor Van de Zandschulp aanvankelijk nog goed uit. Hij brak Dimitrov in diens derde opslaggame, kwam op een 5-4 voorsprong en realiseerde een setpoint. Dat wist hij door een dubbele fout niet te verzilveren, waarna de Bulgaar het tij keerde en een tiebreak afdwong.

Daarin haperde de service van Van de Zandschulp opnieuw, net als de afgelopen weken. Hij noteerde tot twee keer toe een dubbele fout en kon vervolgens niet voorkomen dat Dimitrov, de nummer 28 op de ATP-ranking, de setwinst over de streep trok.

Acht dubbele fouten

Ook in de tweede set braken dubbele fouten Van de Zandschulp op de belangrijke momenten op. Net toen hij Dimitrov had gebroken en op een 4-2 voorsprong was gekomen, leverde hij dat voordeel een game later door drie dubbele fouten alweer in.

Het eerste punt van de tiebreak ging voor Van de Zandschulp ook verloren door een dubbele fout; zijn achtste in totaal. Nadat Dimitrov de wedstrijd op zijn tweede matchpoint had beslist, sloeg Van de Zandschulp uit frustratie voor de tweede keer deze partij een racket kapot.

