Paralympisch zwemkampioene Zijderveld maakt rentree: 'Passie nooit verloren'

Veertien maanden na de Paralympische Spelen in Tokio maakt Chantalle Zijderveld haar rentree in de zwemsport. Dat heeft ze dinsdag aangekondigd en toegelicht bij de NOS.

De 22-jarige Zijderveld, die haar rechterhand mist, werd in september 2021 paralympisch kampioene op de 100 meter schoolslag en de 200 meter wisselslag. Daarnaast haalde ze ook nog twee keer zilver en één keer brons in Japan.

Ruim een half jaar voor de Spelen in Tokio zei Zijderveld al dat ze na het toernooi zou stoppen met topsport en dat ze zich zou gaan focussen op een studie en werk in de accountancy. "Ik was actief op te veel verschillende nummers. Ik verloor de passie voor de topsport, maar niet voor de zwemsport."

Voor de lol

Zijderveld bleef op het hoogste niveau actief, al trainde ze niet meer mee met de paralympische selectie in Amersfoort: "Ik trainde drie à vier keer in de week en heb NK's gezwommen. Dat deed ik eigenlijk meer voor de lol en ook om fit te blijven."

Bekijk in de carrousel hieronder een interview met Chantalle Zijderveld voor de Spelen in Tokio en de twee races waarin ze paralympisch goud pakt.