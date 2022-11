Martens weer bij selectie Oranjevrouwen, Fortuna-speelster Tuin nieuwkomer

πŸ—ž π“π„π€πŒ 𝐍𝐄𝐖𝐒 🦁



πŸπŸ” 𝐬𝐩𝐞𝐞π₯𝐬𝐭𝐞𝐫𝐬 zijn geselecteerd voor de interlands tegen πŸ‡¨πŸ‡· & πŸ‡©πŸ‡°!



πŸ“ Zien we jullie in Utrecht (11/11) of Zwolle (15/11)? 🀩



🎟 #NEDCRC en #NEDDEN β‡Ύ https://t.co/CIayeaBEUe πŸ“² pic.twitter.com/0aJlEOIl2A