Hoekstra wil dat Chinese politiebureaus in Nederland sluiten

Chinese politiebureaus in Nederland moeten onmiddelijk hun deuren sluiten. Minister Hoekstra heeft de Chinese ambassadeur in Nederland te verstaan gegeven dat de bureaus onacceptabel zijn.

Vorige week meldden RTL Nieuws en Follow the Money dat China zonder medeweten van de Nederlandse overheid politiebureaus heeft opgericht in Amsterdam en Rotterdam. De bureaus zouden niet alleen administratieve zaken regelen, zoals rijbewijzen uitgeven, maar er zouden ook sterke aanwijzingen zijn dat de Chinese politie via de bureaus kritische Chinezen in Nederland in de gaten houdt en mogelijk onder druk zet.

Volgens Buitenlandse Zaken is in elk geval duidelijk dat de bureaus consulair werk doen, zonder dat daar toestemming voor is gevraagd. Dat is voor Hoekstra reden om de Chinezen opdracht te geven direct met de bureaus te stoppen.

Het ministerie gaat nog verder uitzoeken wat er precies op de politiebureaus is gebeurd. Ook overlegt Buitenlandse Zaken met andere Europese landen. Er zijn aanwijzingen dat Nederland niet het enige land is waar dit speelt.