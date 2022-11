Bijna 80 verwaarloosde honden in beslag genomen in Overijssel

Op een boerderij in het buitengebied van Hardenberg, in Overijssel, zijn 76 verwaarloosde honden gevonden. De meeste dieren zaten in het donker in kleine hokken en bivakkeerden bijna allemaal in hun eigen uitwerpselen.

Ze werden gevonden bij een controle van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, die de honden zonder water of voedsel aantrof, schrijft RTV Oost.

Het ging veelal om rashonden, zoals poedels, Shih Tzu's, Maltezers, Yorkshire Terriërs en Chihuahua's. Onder de 76 dieren waren acht pups.

Tegen de bewoner van de boerderij is een proces-verbaal opgemaakt en alle honden zijn in overleg met het Openbaar Ministerie in beslag genomen.