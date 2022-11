Juristen waarschuwen huisartsen: zorgakkoord is onverantwoord risico

Gespecialiseerde juristen van Maverick Advocaten en Groene Wegen, die veel weten over contractering in de zorg, waarschuwen dat ze dat niet moeten doen, omdat het zorgakkoord verkeerd kan uitpakken voor individuele huisartsen. Het staat in een advies dat is opgesteld in opdracht van de stichting De Bevlogen Huisartsen. Samen met de actiegroep, Help de Huisarts Verzuipt! , vertegenwoordigt deze stichting een grote groep huisartsen die kritisch kijken naar het Integraal Zorg Akkoord.

In september weigerden de twee beroepsverenigingen van huisartsen LHV en VPH het akkoord te ondertekenen. Niet omdat ze tegen het akkoord zijn, maar vanwege grote twijfel of zorgverzekeraars hun beloftes zullen nakomen. Ze lieten de deur wel op een kier staan: als zorgverzekeraars met hun zorginkoop voor 2023 laten zien dat ze hun toezeggingen nakomen, bijvoorbeeld met extra geld voor langere consulten, overwegen de huisartsen alsnog in december te tekenen.

Dat is een veelomvattend akkoord over hoe de zorg in ons land de komende vier jaar wordt vergoed. Veel partijen doen eraan mee: ziekenhuizen, gemeenten, de GGZ, huisartsen en de zorgverzekeraars. Volgens minister Ernst Kuipers zijn de afspraken in het akkoord de weg naar het betaalbaar houden van de zorg en het beperken van de lange wachttijden.

De advocaten bevestigen de scepsis onder de huisartsen. Het probleem zit volgens hen met name in de afspraken rondom het oplossen van de lange wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Zo krijgen huisartsen onder het zorgakkoord formeel nieuwe taken, bijvoorbeeld het bijhouden van de wachttijden per GGZ-instelling. De bedoeling daarvan is dat hun patiënten zo kort mogelijk te laten wachten op een behandeling.

Dat is administratief zeer belastend. Daar moet volgens de geest van het akkoord tegenover staan dat deze patiënten sneller dan nu worden overgenomen van de huisarts.

Verhoogd aansprakelijkheidsrisico

De advocaten betwijfelen of dat gaat gebeuren, omdat de zorgverzekeraars niet worden verplicht om extra zorg bij de GGZ in te kopen, zodat er daadwerkelijk ruimte komt om meer patiënten over te nemen. Tegelijkertijd blijven de huisartsen wel contractueel aansprakelijk om de instroom van patiënten in de GGZ te beperken.

Ondertussen blijven de huisartsen ook medisch verantwoordelijk voor complexe patiënten, waarvoor zij eigenlijk niet zijn opgeleid. "Gelet op het steeds strenger wordende tuchtrecht geeft dat een verhoogd aansprakelijkheidsrisico voor de huisarts. De rechtspositie van de huisarts is hier heel slecht", zeggen de advocaten.

Het ministerie van Volksgezondheid stelt in een reactie dat het zorgakkoord geen privaatrechtelijk contract is.

'Je weet niet wat je aan dit akkoord hebt'

"Het wordt er niet helderder op wat we dan aan het zorgakkoord hebben", reageert Christof Zwart, huisarts en voorzitter van De Bevlogen Huisartsen. "Als je met het zorgakkoord geen afspraken bij individuele huisartsen kunt afdwingen, waarom dan wel bij afzonderlijke zorgverzekeraars?"

Eigenlijk is hij voorstander van een zorgakkoord dat functioneert als een contract die via de rechter kan worden afgedwongen. Dat trekt de machtsbalans tussen de kleine huisarts en grote zorgverzekeraar enigszins recht. "Tenminste, als de rechten en plichten voor alle partijen gelijk zijn. In het zorgakkoord is dat nu niet het geval."

Daarnaast vindt Zwart het illustratief dat deskundige juristen en een ministerie de werking van het akkoord verschillend uitleggen. "En daar zit het grote probleem van dit zorgakkoord: je kunt het op allerlei manieren interpreteren. Dus als huisarts weet je totaal niet wat je aan dit akkoord hebt als het misgaat."