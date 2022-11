In Leeuwarden ligt zelfs Defensie dwars bij ontwikkeling asielopvang

De bewoners zien in de afwijzende houding van Defensie een sterk argument tegen de komst van het azc. Het opstijgen van straalvliegtuigen, één keer per dag, zou volgens hen inderdaad schadelijk kunnen zijn voor de getraumatiseerde asielzoekers. Burgemeester Sybrand Buma ziet geen optie voor een andere locatie:

Uit de opgevraagde correspondentie bleek vorige week dat het ministerie van Defensie al vroeg had aangegeven bezwaar te zullen maken tegen de komst van een opvanglocatie naast de vliegbasis. In een brief van Defensie staat dat er zorgen zijn over vluchtelingen die er komen te wonen. "Onder hen zijn vrijwel zeker mensen die kort geleden nog in een oorlogsgebied verkeerden. Voor hen kan het horen van jachtvliegtuigen traumatisch zijn", schrijft Defensie. "Wij willen jullie tijdig laten weten dat als dit plan wordt doorgezet, Defensie hierover negatief zal adviseren en te zijner tijd hiertegen ook bezwaar zal aantekenen."

Een projectontwikkelaar kocht eind vorig jaar de grond. Maar sinds bewoners er lucht van hebben gekregen, is er verzet. Tot wanhoop van burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden. "We zitten in een tijd dat de overheid wordt gewantrouwd en het antwoord van de burgers daarop is heel veel procedures starten. Maar een overheid moet ook iets kunnen leveren, moet besluiten kunnen nemen. Het nemen van een besluit wordt steeds ingewikkelder."

Deze week beslist staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) over zijn zogeheten 'dwangwet'. Die wet moet gemeenten verplichten een asielzoekerscentrum of noodopvang te bouwen om de hoge nood in de opvang te lenigen. In Leeuwarden hebben ze de nieuwe wet niet nodig: al twee jaar probeert de gemeente - samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) - een grote locatie voor de opvang van asielzoekers te ontwikkelen. Maar alles staat ineens weer op losse schroeven.

De correspondentie is burgemeester Buma volledig in het verkeerde keelgat geschoten. Uit de brief blijkt dat het realiseren van een opvanglocatie niet alleen stuit op verzet van bewoners, maar ook op bezwaar van een ministerie. En dat terwijl Leeuwarden al jaren met een ander ministerie - dat van Justitie, waar het COA onder valt - om tafel zit. De burgemeester heeft beide ministeries inmiddels een brief gestuurd met het verzoek om vóór de raadsvergadering van morgen, met een eensluidend antwoord te komen.

Enorme discussies

Intussen krimpt het draagvlak voor een azc ook in de gemeenteraad van Leeuwarden. Het gebakkelei tussen de ministeries helpt daar niet bij. Volgens raadslid Carlijn Niessink (ChristenUnie) valt hier ook de burgemeester en zijn wethouders wel iets te verwijten. Ze hadden transparanter moeten zijn. "Er worden besluiten genomen waar wij niet in meegenomen zijn. Waarvan we niet op de hoogte worden gehouden. Door deze manier van handelen breekt ook het draagvlak bij de omwonenden af. En dat is juist wat je heel erg nodig hebt bij een dossier als dit."

Volgens burgemeester Buma brengt volledige transparantie de komst van een azc niet dichterbij. "Wat je nu ziet, is dat we enorme discussies krijgen over processen die er altijd al zijn geweest." Buma doelt daarmee op ambtelijk vooroverleg dat vooraf ging aan het besluit van het college van burgemeester en wethouders om in te stemmen met een azc.

"Dat leidt tot onrust. Maar het is wel onrust die ervoor zorgt dat een asielzoekerscentrum nu naar de achtergrond raakt omdat we weer druk moeten zijn met het proces: uitleggen en toelichten. Dat is niet iets wat het eindresultaat sneller op tafel brengt", zegt Buma.