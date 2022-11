Geen doodstraf voor dader bloedbad Parkland, tot frustratie van nabestaanden

Nabestaanden van de slachtoffers van het bloedbad op een middelbare school in Florida, begin 2018, zijn diep gefrustreerd dat de dader niet de doodstraf krijgt. Vandaag kwamen ze in de rechtszaal aan het woord, wat leidde tot emotionele betogen.

De nu 24-jarige Nikolas Cruz schoot in februari 2018 veertien leerlingen en drie medewerkers dood op de Marjorie Stoneman Douglas High School in Parkland, nabij Fort Lauderdale. Hij deed dat met een AR-15, een halfautomatisch geweer dat hij legaal gekocht had. Hij verwondde nog eens zeventien mensen in de school, waar hij een jaar eerder vanaf was gestuurd wegens intimidatie en gewelddadig gedrag.

Een paar weken geleden adviseerde een jury om Cruz niet ter dood te veroordelen, maar levenslang op te leggen, zonder kans op vrijlating. Later deze week zal de rechter dit vonnis bekrachtigen, iets wat de wet in Florida verplicht.

Juryleden die niet voor de doodstraf stemden, deden dat naar eigen zeggen vanwege de zware mentale problemen van de dader. In Florida moet een jury sinds een aantal jaar unaniem zijn bij het geven van de doodstraf. Dat was in deze zaak dus niet het geval.

'Binnenlandse terrorist'

Nabestaanden en slachtoffers die gewond raakten bij de schietpartij mochten vandaag in de rechtszaal het woord nemen. Hun betogen werden in stilte aangehoord door de dader.

Inez Hixon, wier schoonvader werd gedood, noemde Cruz een "binnenlandse terrorist". "Ik wens je geen vrede toe", zei ze tegen hem. "Ik wens je alleen pijn."

Sommige familieleden van slachtoffers hadden gedurende de rechtszaak al aangegeven dat ze de doodstraf voor de dader wilden. "Hij verdient geen levenslange gevangenisstraf", zei een moeder. "Leven in de gevangenis is nog steeds een leven."