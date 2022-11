Wens Van der Haar in vervulling met zege Koppenbergcross: 'Helemaal naar de ratten'

King of the Koppenberg 😍🦁👑 pic.twitter.com/72ZH6R4Ag7

"Ik wilde deze heel mijn carrière al winnen", vertelde Van der Haar, terwijl hij nog op adem kwam na zijn indrukwekkende sprint bergop. "Poeh, ik ben helemaal naar de ratten."

De Koppenbergcross in de buurt van Oudenaarde, wordt sinds 1988 georganiseerd en geldt als een van de klassiekers in het veldrijden. Vijf keer stond Van der Haar er al op het podium, maar nog nooit op het hoogste treetje.

In de winderige, maar droge editie van dit jaar reed hij de hele koers attent voorin en had hij als enige een antwoord op de aanvallen van Eli Iserbyt, winnaar van drie van de vier wereldbekercrossen dit seizoen.

Van der Haar onderuit in slotronde: 'Was zo kwaad'

De beslissing leek te vallen in een sprint op de laatste beklimming van de Koppenberg, tot Van der Haar in de afdaling naar de voet van de kasseiklim opeens in het gras lag, na een onnodige glijpartij. Michael Vanthourenhout, die ook nog voorin reed, kreeg zo opeens een flinke voorsprong en Iserbyt wachtte rustig in het wiel van Van der Haar die in de achtervolging moest.

Die deed dat met beleid en hield zo genoeg energie over om Vanthourenhout en Iserbyt in extremis nog van de zege te houden. "Ik voelde dat het erin zat, maar dan moest ik weer vallen. Ik was zo kwaad, joh", aldus Van der Haar. "Ik wist dat ik sterker was dan Vanthourenhout en ook dat ik het gat niet te snel moest dichtrijden, want dan zou Iserbyt counteren."