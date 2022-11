Voorlopig geen einde aan het chiptekort, consumenten besteden wel minder

Het wereldwijde chiptekort is nog altijd niet voorbij, ziet de Nederlandse chipfabrikant NXP. Met name in de autosector is de vraag naar chips nog altijd veel groter dan het aanbod. Op het gebied van consumentenelektronica is er wel een verandering zichtbaar; de vraag neemt daar af vanwege de economische onzekerheid. Het chipbedrijf kwam gisteravond naar buiten met goede kwartaalcijfers: 20 procent meer omzet dan een jaar geleden. "Die stijging komt vooral uit de autosector en de industrie, denk aan machines en robots", zegt Jean Schreurs, directeur van NXP Nederland. "In bijna elke auto zit een chip van NXP." Chipproductie kan halfjaar duren Als er eenmaal een tekort is, is dat niet zomaar over, benadrukt Schreurs. "Een chip maken kan een half jaar duren. Dat schaal je niet zo makkelijk even op." NXP heeft bij 70 procent van zijn producten nu een levertijd van een jaar of langer. Het bedrijf weet nog niet wanneer de situatie verbetert.

Een productielocatie van NXP in de Filipijnen - NXP

De NOS sprak behalve met NXP ook met deskundigen, brancheorganisaties en elektronicaverkopers om een beeld te krijgen van hoe het ervoor staat met het chiptekort. Zo is er veel vraag naar grotere chips die al jaren meegaan in de autosector. "Het beeld dat we krijgen uit Duitsland is dat de levering van zeer rekenkrachtige chips steeds beter gaat" zegt Nils Poel, handelsspecialist bij de Europese brancheorganisatie van autotoeleveranciers CLEPA. "Maar grotere chips, daar blijft het misschien wel tot 2025 krap." De chipsector zit ondertussen niet stil: er worden honderden miljarden geïnvesteerd om de komende jaren nieuwe fabrieken over de hele wereld neer te zetten. Daarnaast hebben de VS en de EU tientallen miljarden vrijgemaakt om meer productie naar de eigen continenten te halen. Dip in consumentenelektronica Waar de vraag naar auto's nog altijd heel sterk is, is die vraag aan de kant van consumentenelektronica minder, zegt NXP-topman Schreurs. Uit transactiedata van ING van afgelopen maand blijkt dat online uitgaven (via iDeal) aan elektronica met 1 procent zijn afgenomen; bestedingen in winkels (pin) daalden met 4,4 procent. "Je ziet wel vaker dat de vraag bij consumenten snel stijgt en daalt", zegt Daniel Citroen, tech-analist bij ING. "De daling wordt in dit geval veroorzaakt door de inflatie en angst voor een recessie. Uiteindelijk is het beeld toch dat op de lange termijn de vraag structureel hoog blijft: elk apparaat bevat elke keer weer meer chips."

Situatie wereldwijd Op wereldwijd niveau verwacht onderzoeksbureau IDC over dit jaar een daling van het aantal verscheepte smartphones, om vervolgens volgend jaar weer te stijgen. Het aantal verscheepte pc's is het afgelopen kwartaal ook flink gedaald, behalve bij Apple. De omzet van de wereldwijde chipsector viel in het derde kwartaal 3 procent lager uit dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt de brancheorganisatie.

Die verminderde vraag wordt beaamd door Jan van der Wouw, algemeen directeur van het bedrijf waaronder Electro World en Dé Witgoed Specialist onder vallen. "De vraag ligt lager, de aanvoer niet hoger. De beschikbaarheid van producten staat nog steeds onder druk." De vraag naar witgoed is overigens nog wel hoog, benadrukt Van de Wouw. De vraag naar de PlayStation 5 is ook nog altijd hoog, ziet Jessien van Stiphout van gamewebwinkel AllYourGames. "Alles wat er binnenkomt, is zo weer weg. Ik verwacht dat de problemen wel aanhouden tot in de loop van volgend jaar." De NOS benaderde ook de Mediamarkt, Coolblue en Bol.com. Alleen dat laatste bedrijf kwam met een reactie. Het bedrijf spreekt van "een beperkter aanbod bij verschillende elektronicaproducten". Behalve om de PlayStation gaat het ook om audioproducten. De webwinkel heeft er nu wel minder last van dan vorig jaar.