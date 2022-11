Ochtendprogramma Koffietijd stopt, 'niet meer voldoende kijkers'

Ruim twaalf jaar nadat Koffietijd in 2010 was terugkeerd op televisie, gaat het programma alsnog van de buis. In mei 2023 zendt RTL de laatste aflevering van het ochtendprogramma uit, heeft de omroep bekendgemaakt. Volgens de sponsoren Nationale Postcode Loterij en VriendenLoterij bereikt Koffietijd niet meer voldoende kijkers.

"Met het aflopen van het contract volgend jaar is dit het moment om een keuze over de voortgang te maken", zegt Daan Peters van de loterijorganisaties. De afgelopen week keken dagelijks gemiddeld tussen de 110.000 en 160.000 mensen naar het programma.

Peter van der Vorst, programmadirecteur bij RTL, laat weten de keuze van de loterijen te begrijpen. "Zonder hun bijdrage is het voor ons helaas niet haalbaar om het programma voort te zetten", zegt hij. "We zijn hen dankbaar voor al die jaren waarin zij Koffietijd mogelijk hebben gemaakt."

'Iconische titel'

In de uitzendingen van Koffietijd krijgen goede doelen die door de Nationale Postcode Loterij en VriendenLoterij worden gesteund een podium. Sinds eind 2018 wordt het programma bovendien uitgezonden vanuit het kantoorgebouw van de loterijen in Amsterdam. Het wordt geproduceerd door Talpa Entertainment Productions.

Volgens Van de Vorst had Koffietijd al heel lang een trouwe schare fans. "We vinden het dan ook jammer dat we na mei afscheid gaan nemen van deze iconische titel." Volgens Van der Vorst slaagde het programma er iedere doordeweekse ochtend in om Nederlandse huishoudens "op een ongedwongen manier" te vullen met "warmte en gezelligheid".

Begonnen in jaren 90

De allereerste aflevering van Koffietijd!, toen nog met uitroepteken, werd in 1994 uitgezonden. Hans van Willigenburg en Mireille Bekooij presenteerden het programma en ontvingen onder meer bekende en onbekende gasten. Het duo werd in 2000 vervangen. Een jaar later werd het programma geschrapt vanwege tegenvallende kijkcijfers.

"Koffietijd, een beetje gezelschap, wat tijd voor jezelf, het helpt je de dag door", klonk het in de jaren 90 aan het begin van het programma. Bekijk de begintune hieronder: