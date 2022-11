Gelderland gaat met paintballgeweren op tamme wolf schieten

De provincie Gelderland gaat paintballgeweren gebruiken om een tamme wolf af te schrikken. Het is de bedoeling dat de wolf zo weer schuw wordt en minstens dertig meter afstand houdt van mensen. Vooral een jong exemplaar is nu te nieuwsgierig naar mensen.

Het gaat om de wolf die recent te zien was op beelden die waren gemaakt op de Hoge Veluwe, waarbij hij vlak langs een gezin liep.

Vorige week is het besluit genomen om paintballgeweren in te zetten, zegt de provincie Gelderland: "We hebben te maken met een wolf die te tam is. Dus we moeten hem afschrikken van mensen", zegt een woordvoerder tegen Omroep Gelderland.

De provincie gaat voor het schieten eigen handhavers inzetten. In de ontheffing is te lezen dat de handhavers herkenbaar zullen zijn voor het publiek.