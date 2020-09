Bondskanselier Merkel: toename antisemitisme in Duitsland beschamend

Bij een bijeenkomst van de Duitse Centrale Joodse Raad in Berlijn heeft bondskanselier Merkel het "een schande" genoemd dat veel Joden zich niet veilig en gerespecteerd voelen in Duitsland. De Joodse Raad stond vandaag stil bij haar 70-jarige bestaan.

Merkel zei zich diep te schamen voor de Duitse situatie: "Racisme en antisemitisme zijn nooit verdwenen, maar al langere tijd zijn ze zichtbaarder en meer ongeremd. We weten hoe snel woorden kunnen worden omgezet in daden." De bondskanselier wees erop dat de beveiliging van joodse instellingen is opgeschroefd en dat antisemitisme op sociale media strenger wordt aangepakt.

In 2019 waarschuwde de Duitse inlichtingendienst voor het groeiend aantal rechtsextremisten in Duitsland. In oktober vorig jaar probeerde een zwaarbewapende Duitse neonazi een aanslag te plegen op de synagoge in Halle. Toen dat mislukte vermoordde hij een voorbijganger en een medewerker van een dönerzaak.

Vooroordelen over Joden

Volgens correspondent Judith van de Hulsbeek stijgt het aantal antisemitische misdrijven al jaren. "Uit onderzoek blijkt dat twintig procent van de Duitsers vooroordelen over Joden heeft. Het antisemitisme komt uit verschillende hoeken: neonazi's, maar ook sommige vluchtelingen uit Arabische landen maken zich er schuldig aan. Antisemitische complottheorieën krijgen steeds meer aanhangers."

Volgens Josef Schuster, de voorzitter van Centrale Joodse Raad in Duitsland, werkt de coronapandemie als een "katalysator" voor veel complotdenkers. De Raad is opgericht in 1950 om Joodse slachtoffers van de Holocaust te vertegenwoordigen. Tegenwoordig telt Duitsland 200.000 Joden, vee van hen zijn afkomstig uit de voormalige Sovjet-Unie.