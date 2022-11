Arrestaties en gewonden bij Koerdische demonstratie in Den Haag

De politie heeft bij een Koerdische demonstratie op het Malieveld in Den Haag twaalf betogers aangehouden. Ze keerden zich tegen agenten die hen tegenhielden toen ze naar de Turkse ambassade wilden rennen.

De ambassade is vlak bij het Malieveld. Volgens de politie ging het om enkele tientallen demonstranten die van plan waren ernaartoe te trekken. Agenten hielden hen tegen en stuurden hen terug naar het Malieveld.

Daar werd het vervolgens onrustig. Een aantal demonstranten probeerde politiepaarden te slaan met vlaggenstokken. Agenten kwamen daarop in actie en hielden twaalf betogers aan.

Meerdere mensen liepen verwondingen op aan hoofd, arm of been. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt de politie. Ook is zeker één persoon ter plekke geholpen door ambulancepersoneel.

Chemische wapens

De betogers gingen de straat op omdat zij willen dat de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW), die in Den Haag gevestigd is, onderzoek gaat doen naar het mogelijke gebruik van chemische wapens door het Turkse leger. De organisatoren van het protest zeggen dat Turkije chemische wapens inzet in Iraaks Koerdistan.

Die beschuldiging werd vorige maand ook geuit door Koerdische militanten. Media die dicht bij de militante Koerdische Arbeiderspartij (PKK) staan, hadden volgens persbureau Reuters video's gepubliceerd waarop te zien zou zijn dat het leger chemische wapens gebruikt tegen de PKK in Noord-Irak.

Hoofd Turkse Medische Vereniging

Turkije heeft de beschuldigingen van de hand gewezen. De autoriteiten arresteerden vorige week ook het hoofd van de Turkse Medische Vereniging op beschuldiging van "terroristische propaganda", nadat zij ook opgeroepen had tot een onderzoek naar het veronderstelde gebruik van chemische wapens.

"Er is alles aan gedaan om een onafhankelijke onderzoekscommissie naar Zuid-Koerdistan te sturen, maar tot nu is er niks gebeurd", aldus een van de organisatoren van de demonstratie in Den Haag, Huseyn Yildiz. "We willen dat de OPCW onderzoek doet naar de aanvallen. En dat landen een verzoek tot onderzoek indienen. NAVO- en EU-lidstaten kunnen dat, maar tot nu toe is dat niet gebeurd."