Trainerschaos in België, dat met acht ontslagen coaches koploper in Europa is

'Weer een trainer ontslagen', 'Bijltjesweekend in België' en 'Ze vallen als vliegen'. Zo luiden de krantenkoppen in de Belgische media al weken. De clubs in de Jupiler Pro League hebben bij elkaar al acht (!) trainers ontslagen in de eerste vijftien speelronden.

Dit indrukwekkende aantal werd maandag aangetikt. RFC Seraing stuurde José Jeunechamps de laan uit, terwijl KV Oostende Yves Vanderhaeghe afwimpelde. Van de zes Europese topcompetities komt er geen een in de buurt van België.

Nederlandse clubs loyaal

Laten we eerst even kijken naar ons eigen land: daar vertrokken drie trainers. Vertrokken, inderdaad. Niet allemaal ontslagen. Henk de Jong (SC Cambuur) en Thomas Letsch (Vitesse) kondigden zelf aan te vertrekken. Sjors Ultee (Fortuna Sittard) is tot dusver de enige ontslagen trainer.

De Duitse Bundesliga en de Franse Ligue 1 staan tweede op de lijst. In beide competities werden dit seizoen vijf trainers ontslagen. In de Engelse Premier League werden vier trainers aan de kant geschoven.

Danny Buijs begon dit seizoen als trainer van KV Mechelen. Door het uitblijven van resultaten werd hij twee weken geleden de laan uitgestuurd. "Ik had al een paar keer in het seizoen het gevoel dat het kon gaan gebeuren", zei Buijs destijds.