Aantal coronabesmettingen daalt voor derde week op rij

Het aantal nieuw gemelde coronabesmettingen is voor de derde week op rij gedaald. Het RIVM registreerde 12.311 besmettingen, de week daarvoor waren dat er zo'n 17.600. Het is een afname van 30 procent, de snelste daling sinds begin augustus.

De afname is ook te zien in verpleeghuizen, daar daalde het aantal positieve coronatests de afgelopen week met 40 procent. In de ziekenhuizen nam het aantal nieuwe covidpatienten af met 21 procent, vergeleken met de week ervoor. Er liggen nu in totaal 1010 covidpatiënten in het ziekenhuis, van wie 46 op de intensive care. Het aantal patiënten dat de afgelopen week werd opgenomen op de IC's bleef ongeveer stabiel.