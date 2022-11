Na bijna 9000 dagen toch nog voortijdig vertrek van Kamerlid Arib

Ze was er als voorzitter altijd fel op: vroegtijdig vertrekkende Tweede Kamerleden. Een schoffering van de kiezer, vond ze dat. Maar Khadija Arib doet nu toch waarvoor ze collega's op de vingers tikte: ze vertrekt uit de Tweede Kamer voordat haar termijn erop zit.

Het vriendelijk gispen van de vertrekkende Kamerleden deed Arib steevast in de afscheidsrede. De Kamervoorzitter leest dan een brief van de vertrekker voor en voegt daar zelf nog wat woorden aan toe. Arib zelf gaat dat ritueel vandaag niet meemaken; ze heeft geen brief gestuurd aan de voorzitter en ze komt niet naar de Tweede Kamer voor een afscheid.

Ze bespaart zichzelf daarmee het ongemakkelijke moment dat haar opvolger Vera Bergkamp haar zou moeten spreken. De twee hebben op zijn zachtst gezegd geen vriendschappelijk relatie, sterker nog, Arib wijt de beëindiging van haar politieke loopbaan aan Bergkamp.

Als 34ste op de lijst

Aribs carrière in de Tweede Kamer begint 24 jaar geleden. In 1998 wordt ze, 37 jaar oud, gekozen voor de PvdA. Acht jaar blijft ze zitten, want in 2006 staat ze op de net niet verkiesbare 34ste plek van de PvdA-lijst. Haar afwezigheid duurt echter maar een paar maanden, omdat er PvdA-Kamerleden doorstromen naar het kabinet.

In beide periodes houdt Arib zich vooral bezig met volksgezondheid en jeugdbeleid. Ze maakt zich onder meer sterk voor het terugdringen van babysterfte in achterstandswijken. In totaal dient ze ruim 700 Kamervragen in, ondertekent ze (mede) ruim 70 amendementen en dient ze meer dan 350 moties (mede) in.

Na 14 jaar Kamerlidmaatschap vindt Arib het tijd om voorzitter te worden. Ze meldt zich in 2012 als kandidaat om partijgenoot Gerdi Verbeet op te volgen, maar verliest van VVD'er Anouchka van Miltenburg en wordt ondervoorzitter. Van Miltenburg maakt haar termijn echter niet af, waardoor Arib alsnog voorzitter wordt.

Dat gaat niet zonder slag of stoot, want haar eigen partijleider Diederik Samson wil eigenlijk iemand anders. Samson denkt aan Roos Vermeij of Angelien Eijsink en zijn VVD-collega Halbe Zijlstra heeft hem zelfs al laten weten dat hij akkoord is met een van die twee. Maar Arib zegt tegen Samson: ik ben de ondervoorzitter, dus ik stel me kandidaat.