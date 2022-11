Vanavond op tv: Is Amerika nog wel een democratie? • Verzet tegen nieuw pensioenstelsel • Leeuwarden boos op Defensie

Is Amerika nog wel een democratie? Op 8 november stemmen de Amerikanen voor een nieuw Congres. Het zijn de eerste landelijke verkiezingen sinds de presidentsverkiezingen van 2020. Ook oud-president Barck Obama voert campagne. Alle ogen zijn gericht op een viertal staten, waar beslist zal worden welke partij de meerderheid krijgt. De komende dagen is Nieuwsuur in een van die staten, Pennsylvania: een klassieke swing state bij de presidentsverkiezingen, en ook nu is het er razend spannend. De gevolgen van de inflatie houden iedereen bezig, ook onze hoofdpersoon vanavond.

Van een collectief naar een individueel pensioenstelsel? Er wordt al jaren en jaren gepraat over een nieuw pensioenstelsel. Want het oude stelsel loopt tegen allerlei problemen aan. Pensioenen kunnen onder meer niet genoeg meer worden verhoogd, terwijl de prijzen wel blijven stijgen. Met het nieuwe stelsel - waar de Tweede Kamer morgen over praat - krijgt iedereen een persoonlijk pensioenpotje. Hoeveel pensioen je krijgt, staat niet vantevoren vast. Het beweegt: het gaat sneller omhoog als het goed gaat met de economie en de beleggingen, maar ook omlaag als het slechter gaat. En daar is niet iedereen het mee eens. Vanavond praten we erover met econoom Mathijs Bouman.