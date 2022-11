Helder: aan Oranjesupporters om te beoordelen of ze naar Qatar gaan

Minister Helder vindt dat het aan Oranjesupporters zelf is of ze naar het wereldkampioenschap voetbal in Qatar gaan en onder welke omstandigheden. Zondag berichtte de NOS dat vijftig Oranjefans op kosten van Qatar het WK bezoeken. In ruil daarvoor gebruikt de WK-organisatie posts op sociale media van deelnemende supporters voor marketingdoeleinden en de fans moeten daaraan een positieve bijdrage leveren.

De minister voor Sport zei vandaag dat de fans een contract met een organisatie hebben gesloten en dat het verder hun eigen verantwoordelijkheid is om een afweging te maken.

Op de vraag of Helder als burger zelf onder zulke voorwaarden zou gaan, antwoordde ze dat ze nog nooit zo'n aanbod heeft gekregen. Maar als dat wel zou gebeuren, zou ze er geen gebruik van maken.

"Het heikele punt is wel dat mensen zich gewoon moeten kunnen uiten op de manier zoals we dat in Nederland gewend zijn", voegde de minister eraan toe.

Constructief-kritische dialoog

De Tweede Kamer riep het kabinet vorig jaar op geen regeringsdelegatie naar het WK te sturen, omdat sinds de toewijzing van het toernooi aan Qatar duizenden arbeiders om het leven zijn gekomen en werknemers worden uitgebuit. Het kabinet legde die oproep naast zich neer, omdat het meer ziet in een "constructief-kritische dialoog" met Qatar.

Helder benadrukte vandaag in de Kamer dat het kabinet niet "lichtzinnig" tot een standpunt is gekomen. Wie er namens de regering gaan, moet het kabinet nog beslissen. De minister wil nog met haar Europese collega's praten over een eventuele bijdrage aan een compensatiefonds voor arbeidsmigranten. Het WK begint op 20 november.