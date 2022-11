Twee rechtszaken over moord Peter R. de Vries samen behandeld

De rechtbank in Amsterdam gaat twee strafzaken over de moord op Peter R. De Vries samen behandelen.

De verdachten in de strafzaak over de vermoedelijke opdrachtgever(s) en andere betrokkenen bij de dood van Peter R. de Vries worden verwezen naar de eerdere strafzaak rond de moord. Dat is de zaak van Delano G. en Kamil E., de vermoedelijke schutter en zijn chauffeur, die beiden op 6 juli vorig jaar, kort na de schietpartij, werden aangehouden.

De verdediging van twee verdachten in de zogenoemde Hendon-strafzaak (zie kader) hadden in oktober het verzoek ingediend om de zaken gelijktijdig te behandelen. De rechters wilden daarover nadenken en hebben hun besluit vandaag bekendgemaakt.

Het blijven weliswaar twee losse zaken, maar ze worden tegelijk behandeld om onderlinge verbanden duidelijk te krijgen.

Het is zeer waarschijnlijk dat de zaak tegen Delano G. en Kamil E. moet worden overgedaan. De rechtbank beslist daar donderdag over.