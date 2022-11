Van Bronckhorst: 'Champions League heel ander niveau dan dat we vorig jaar troffen'

Negentien tegendoelpunten, één goal en nul punten. Rangers FC, dat vanavond de tegenstander van Ajax is, kan tot nu toe gerust bestempeld worden als een van de lelijke eendjes van dit Champions League-seizoen. "Geen enkele wedstrijd winnen, dat zou teleurstellend zijn", zei trainer Giovanni van Bronckhorst maandag op de persconferentie. De matige resultaten zijn opvallend voor de ploeg die vorig jaar, op een Europees treetje lager, de finale van de Europa League haalde en daarin verloor van Eintracht Frankfurt. "Tegenstanders in de Champions League zijn van een heel ander niveau dan de teams die we vorig jaar troffen", aldus Van Bronckhorst.

Europese overwintering en een nieuwe kans op succes in de Europa League lijkt schier onmogelijk voor de Rangers. Al is er wel een zeer geringe kans. Om een plek in de knock-outfase van de Europa League af te dwingen, moet de club derde worden in de Champions League-poule. Rangers verovert die derde plek als er met meer dan vier doelpunten verschil van Ajax wordt gewonnen. Van Bronckhorst lijkt weinig fiducie te hebben in een stunt. "Wij hebben niet hetzelfde niveau als Ajax."

Giovanni van Bronckhorst en oud-Rangersspeler Calvin Bassey, die nu voor Ajax speelt - ANP

De voormalig speler van onder meer Feyenoord, Rangers, Arsenal en Barcelona verwijst naar de recente Europese historie van beide clubs. En die verwijzing lijkt terecht. Waar Ajax zich in de laatste dertien jaar tien keer kwalificeerde voor het hoofdtoernooi van de Champions League en in 2019 de halve finale haalde, doet Rangers voor het eerst sinds 2010 weer mee op het hoogste Europese niveau. De verschillen tussen de teams zijn volgens Van Bronckhorst groot. Hij zet zijn argument kracht bij door de transfermarkt aan te halen. Rangers, dat PSV in de voorronde van Champions League uitschakelde, gaf afgelopen zomer ruim 14 miljoen euro uit aan spelers, terwijl Ajax voor meer dan 100 miljoen euro investeerde in de selectie. "Ook plukken ze een verdediger bij ons weg."

Slechtste ploeg ooit in Champions League Van alle 32 ploegen in de groepsfase van de Champions League hebben alleen Rangers FC en Viktoria Plzen geen punten na vijf wedstrijden. Viktoria Plzen doet het echter op doelsaldo net iets beter (-17 tegenover -18). De 'slechtste' ploeg ooit in de Champions League is het Dinamo Zagreb van 2011/2012. Die ploeg haalde geen enkel punt en had een doelsaldo van -19.

Daarmee doelt Van Bronckhorst op Calvin Bassey. Hij maakte in juli voor 23 miljoen euro de oversteek van Schotland naar Nederland. Op de persconferentie van de Amsterdammers zegt Bassey dat hij Ajax een stap omhoog vindt. "De spelers hier zijn van topklasse, al waren die bij Rangers ook goed." Op sommige momenten is te zien dat Bassey moet wennen aan zijn nieuwe club. Dat valt hem zelf ook op: "Je kan bij Ajax niet even wegdromen en je moet meer communiceren. Je speelt continu op balbezit." Zijn voormalig trainer Van Bronckhorst noemt Bassey een "goede speler", maar vindt dat hij "beter kan". Dat de band tussen Van Bronckhorst en Bassey goed is, blijkt uit een cadeau dat de verdediger geeft aan de coach met wie hij vorig jaar successen boekte. Bassey hulde zich maandag over de precieze aard van het cadeau nog in nevelen: "Dat weten jullie morgen."

Rangers-Fans voor de wedstrijd tegen Napoli in het Ibrox Stadium na het overlijden van Queen Elizabeth II - ANP

Dat Rangers sportief onder lijkt te doen voor Ajax, wil niet zeggen dat de Schotse club klein is. De club, die het protestantse deel van de stad vertegenwoordigt, is met 55 landstitels recordkampioen van Schotland en blijft daarmee stadgenoot en rivaal Celtic (53 landstitels), dat het katholieke deel belichaamt, voor. Ook beschikt Rangers, dat in de competitie op vier punten achterstand tweede staat achter Celtic, over een fanatieke schare fans die in het indrukwekkende Ibrox Stadium voor een orkaan aan geluid kan zorgen. Ongeveer vijftigduizend kelen zullen Rangers vanavond naar overwinning willen schreeuwen tegen Ajax. Deze massale steun geeft Van Bronckhorst vertrouwen. "Op Ibrox zijn we gewaagd aan Ajax. Ik denk dat wij een kans maken om te winnen."