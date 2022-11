Honderden ambtenaren Amsterdam ontevreden over klimaatbeleid

Honderden gemeenteambtenaren kunnen zich niet meer verenigen met het beleid dat de gemeente Amsterdam voert op het gebied van klimaat. Meer dan 800 ambtenaren hebben een interne brief ondertekend die werd ingezien door Het Parool. Daarin zeggen zij onder meer dat de gemeente te weinig prioriteit geeft aan uitvoering van het klimaatbeleid.

Volgens hen neemt de gemeente "niet de maatregelen die noodzakelijk zijn om een leefbare toekomst in deze stad veilig te stellen". Ze verwijzen onder meer naar het coalitieakkoord dat PvdA, GroenLinks en D66 opstelden.

Daarin staat dat de stad in 2030 ten opzichte van 1990 60 procent minder CO2 moet uitstoten. Niet alleen is dat doel volgens de ambtenaren niet genoeg om onder de kritische grens van 1,5 graad opwarming te blijven; ook stellen zij dat een veel lager tussentijds doel, om in 2025 5 procent minder uitstoot te bewerkstelligen, nu al niet wordt gehaald.

Urgentie tonen

De brief was eigenlijk bedoeld voor het gemeentelijk managementteam dat met ambtenaren in gesprek is over het gemeentelijk klimaatbeleid. De ambtenaren zijn nog aan het inventariseren waar de klimaatdoelen concreet tekortschieten en wat daaraan gedaan kan worden, maar wilden in de brief hun zorgen uiten.

"Amsterdam is een van de kwetsbaarste metropolen van de opwarmende wereld", schrijven zij. "Je zou verwachten dat we ook een van de meest vooruitstrevende metropolen zijn om een verdere escalatie van de klimaatcrisis te voorkomen. Maar dat is niet het geval."

Deze week is er opnieuw overleg met het managementteam en de opstellers van de brief. Wethouder Zita Pels (Duurzaamheid) zegt tegen Het Parool dat ze zich kan vinden in de kritiek van de ambtenaren, maar stelt ook dat "we net zijn begonnen met een nieuwe periode waarin we de versnelling flink willen inzetten".