'Ghostface' vogelverschrikkers tegen meeuwen bij station Rotterdam

Het is geen Halloweendecoratie, maar een praktische oplossing voor meeuwenoverlast. Boven Rotterdam Centraal hangen vogelverschrikkers in de vorm van 'Ghostface' om de vogels te verjagen.

Ook speelt een ander probleem, vertelt stationsmanager Peter de Jong tegen omroep Rijnmond: "Dit is een roestvrij stalen dak en dat kan niet zo goed tegen meeuwenpoep. Daarnaast is onze afvoer niet zo goed bestand tegen veren, dus eigenlijk hebben we heel veel last van de meeuwen."

Als er niks wordt gedaan aan de meeuwen, moet de NS het dak elke drie maanden helemaal laten schoonmaken.

Het is niet zo dat het probleem nu voor altijd is opgelost. Stationsmanager De Jong verwacht dat er over een paar maanden wel weer nieuwe vogelverschrikkers moeten komen, omdat de meeuwen waarschijnlijk slim genoeg zijn om ook hun angst voor spoken te overwinnen.

Reizigers hoeven niet bang te zijn dat ze de spoken tegenkomen; vanaf de grond zie je de vogelverschrikkers bijna niet.