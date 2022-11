Frank de Boer mist het trainersvak niet: 'Het kriebelt geen seconde'

Sinds zijn vertrek als bondscoach na het teleurstellend verlopen EK vorig jaar staat Frank de Boer niet meer langs de lijn als trainer. Volgens De Boer zal dat ook nog wel even zo blijven. Op de vraag of hij snel weer aan de slag wil gaan als trainer zegt hij tegenover Het Parool: "Het kriebelt geen seconde." "Wat me het meest heeft tegengestaan was de negativiteit waarmee het vak is omgeven. Voor mij is het glas halfvol. Ik ga uit van het positieve. Trainen, op het veld staan met de jongens, is hartstikke leuk. Daar ligt mijn kracht." Glas vullen De Boer was vooral bezig 'het glas te vullen voor degenen die het als halfleeg zien', legt hij uit. "Zaakwaarnemers van spelers voeren de druk nog wat op, ouders soms. Al die randzaken vreten energie, negatieve energie."

Quote Kort slapen, veel peinzen. Dat vreet aan een trainer. Ze zijn niet voor niks allemaal heel snel grijs. Frank de Boer

"Ik was vaak om vijf uur wakker en ging dan liggen woelen. Hoe ga ik dit aanpakken? Kort slapen, veel peinzen. Dat vreet aan een trainer. Ze zijn niet voor niks allemaal heel snel grijs." Vertrokken uit de voetbalwereld is De Boer allerminst. Hij is sinds kort analist bij televisiezender Viaplay en werkt voor de Europese voetbalbond. Voor de UEFA analyseert hij Champions League-wedstrijden en mag hij bepalen wie man of the match is. "Ik kom veel oude bekenden tegen. Het is de relaxte kant van het voetbal, zeg maar, en ik houd feeling met het wereldje."

Frank de Boer op het trainingsveld met Oranje - ANP

Over een terugkeer in het trainersgilde is De Boer niet dolenthousiast, maar zegt hij: "Ik weet zeker, als je me nu op het veld zet met een groep voetballers, ben ik na drie minuten enthousiast." 'Gun Louis goed WK' Deze maand begint het Nederlands elftal, met bondscoach Louis van Gaal, op het WK in Qatar. Onder leiding van De Boer maakte Oranje weinig indruk tijdens het afgelopen EK. "Ik gun Louis een goed WK. Ik heb hem hoog zitten. Ik hoop voor hem dat zijn internationals fit zijn." "Met de beschikbaarheid en de belastbaarheid van de spelers heb ik vorig jaar op het EK problemen gehad. Dat kan nu, met het toernooi aan het eind van het kalenderjaar en midden in het seizoen, helemaal tegenzitten."