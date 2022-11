Oud-speler Aalbers opvolger Van Leeuwen als technisch directeur NEC

"We zijn AZ erkentelijk voor het meewerken aan deze transfer. De directie en raad van commissarissen (rvc), alsmede de andere geledingen binnen NEC, zijn content dat Carlos terug is in Nijmegen", aldus Ron van Oijen, voorzitter van de rvc van NEC.

Carlos Aalbers volgt Ted van Leeuwen op als technisch directeur van NEC. De Nijmeegse eredivisionist meldt dat er een mondeling akkoord is met Aalbers en AZ, de club waar hij nu nog werkzaam is als hoofd scouting.

De 58-jarige Aalbers kwam van 1982 tot en met 1996 uit voor NEC, waar de geboren Winssenaar tussen 2007 en 2013 al actief was als technisch directeur. Daarna werkte hij in diezelfde functie bij Willem II.

