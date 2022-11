De tijd dringt: Depay, De Ligt en De Roon moeten deze week nog vanaf zijlijn toekijken

Over dertien dagen verzamelt de selectie van het Nederlands elftal in Zeist. Op maandag 14 november begint bondscoach Louis van Gaal met zijn spelersgroep aan de voorbereiding op het wereldkampioenschap in Qatar. Het toernooi begint op 20 november, Oranje speelt een dag later tegen Senegal. Van Gaal kijkt gespannen naar de situatie van drie internationals. Memphis Depay raakte op 22 september geblesseerd aan zijn hamstring tijdens de wedstrijd van het Nederlands elftal in Polen. Sindsdien kwam de aanvaller niet meer in actie.

Beluister de NOS Voetbalpodcast In de NOS Voetbalpodcast bespreken onze voetbalcommentatoren de actuele zaken in de voetbalwereld. De laatste podcast 'Met Luuk de Jong heeft PSV geen excuses meer' is hier te beluisteren. Wil je geen enkele aflevering meer missen? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app.

Depay speelde dit seizoen pas 116 minuten in de competitie voor Barcelona: 59 minuten tegen Elche en 57 minuten tegen Cadiz. In de Champions League kwam hij niet verder dan 15 minuten, in de thuiswedstrijd tegen Viktoria Pilsen. Trainer Xavi Hernández heeft Depay ook weer niet meegenomen voor het Champions League-duel van vanavond bij Viktoria Plzen. Depay heeft bij Barcelona nog twee competitiewedstrijden op het programma staan voor het WK: op 5 november thuis tegen Almeria en op 8 november bij Osasuna.

Matthijs de Ligt op de reservebank - AFP

Matthijs de Ligt kampt met een knieblessure. De Oranje-international in dienst van Bayern München werd zaterdag halverwege de met 6-2 gewonnen competitiewedstrijd tegen FSV Mainz 05 gewisseld. De Ligt ontbreekt vanavond bij het Champions League-duel tegen Inter. "Hij heeft een lichte verrekking van zijn kniebanden", zei trainer Julian Nagelsmann tijdens de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd in München. "We gaan rouleren. We nemen geen risico's, de laatste weken waren gewoon heel intens." Dumfries wél Bij Inter is international Denzel Dumfries wel van de partij. De vleugelverdediger raakte afgelopen weekeinde in de warming-up geblesseerd. Hij begon desondanks aan de wedstrijd, maar ging in de tweede helft alsnog naar de kant. Dumfries gaf de afgelopen dagen zelf aan dat er geen grote problemen zijn.

Marten de Roon - AFP

Ook Marten de Roon is geblesseerd. De middenvelder liep vorig weekeinde een hamstringblessure op in het treffen met Lazio. Hij ontbrak in de selectie van Atalanta voor de wedstrijd tegen Empoli. De tijd dringt voor het drietal. Van Gaal maakt volgende week vrijdag zijn definitieve lijst van 26 spelers die meegaan naar Qatar bekend. Ze zullen fit moeten zijn, want Van Gaal was recent duidelijk over geblesseerde spelers: "Het Nederlands elftal is geen revalidatiecentrum".