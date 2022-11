Taylor Swift eerste artiest ooit met tien nummers in Amerikaanse top-10

Zangeres Taylor Swift is de eerste artieste ooit die tien nummers in de top tien heeft staan van de Billboard Hot 100, een van de belangrijkste hitlijsten in de Verenigde Staten.

De populaire zangeres bracht vorige week haar tiende album Midnights uit. De reguliere versie van het album bevat dertien nummers. Naast de songs in de top tien staan de drie andere nummers op het album op plek 13, 14 en 15. Een uitgebreidere versie van het album Midnight (3am Edition) bevat twintig nummers. Ook deze zeven extra nummers staan in de top vijftig van de Amerikaanse hitlijst.

Swift verslaat onder anderen The Beatles en Michael Jackson

De Billboard Hot 100 wordt onder meer samengesteld op basis van verkoop, downloads bij streamingdiensten en hoe vaak een nummer gedraaid wordt op de radio. In de ruim zestig jaar dat de hitlijst bestaat, hebben diverse grote artiesten met meerdere nummers in de top tien gestaan.

De Beatles bezetten in 1964 de volledige top vijf en ook Michael Jackson had in de jaren 80 zeven nummers van zijn album Thriller in de top tien. Vorig jaar brak R&B-zanger Drake dat record met negen van de tien plekken in de top 10 toen zijn album Certified Lover Boy uitkwam.

Midnights kreeg zowel in de VS als daarbuiten goede kritieken. Zo schreef de Volkskrant: "Met een paar woorden weet Swift de luisteraar in haar nachtelijke universum te trekken. En zo gaat het in bijna ieder liedje. Klasse." The Guardian was lovend en schreef dat Swift "op een zeer zekere manier nummers heeft geschreven, rijk aan subtiele, briljante toetsen".

De 32-jarige zangeres toont zich op Twitter verrast met het nieuws van haar tien hits in de top tien: