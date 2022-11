Wat staat de twaalf opgehaalde IS-vrouwen uit Syrië te wachten?

"In Nederland is gekozen om de vrouwen bij elkaar te zetten, om te voorkomen dat ze hun gedachtengoed kunnen verspreiden onder andere gedetineerden", legt Eelke Meijer, plaatsvervangend vestigingsdirecteur van de gevangenis in Zwolle uit. "Maar dat betekent dus dat ze elkaar nog wel kunnen beïnvloeden."

De twaalf komen terecht op de speciale terroristenafdeling voor vrouwen in Zwolle. Daar zitten zowel de IS-vrouwen die in afwachting zijn van hun strafzaak als de vrouwen die eerder al veroordeeld zijn door de rechter. Normaalgesproken is er op de afdeling plek voor tien vrouwen, maar dat is uitgebreid om ook deze twaalf vrouwen te kunnen plaatsen.

De twaalf Nederlandse IS-vrouwen die zijn opgehaald uit Syrië komen terecht op de terroristenafdeling voor vrouwen in Zwolle. Normaal is er plek voor 10 vrouwen, maar dat wordt uitgebreid. Verslaggever Henrik Willem Hofs kreeg een rondleiding. - NOS

De vrouwen volgen het dagprogramma in de gevangenis in groepjes van maximaal vijf gedetineerden. "We kijken goed hoe we die groepen samenstellen en op elke groep zitten twee begeleidende medewerkers. Dat is best intensief." Ter vergelijking: op een reguliere afdeling in de gevangenis zijn er 2 medewerkers op 24 gedetineerden.

Streng regime

Het is over het algemeen rustig en harmonieus op de afdeling, zegt de directeur. "Maar de dames kunnen ook behoorlijke dynamisch zijn. Zo zijn er ook wel situaties dat ze zich gezamenlijk tegen de medewerkers keren, omdat ze het ergens niet mee eens zijn. En dan is het ineens heel hectisch, maar over het algemeen is er over en weer respect."