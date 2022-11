Rapper Takeoff (28) van hiphopgroep Migos doodgeschoten

De Amerikaanse rapper Takeoff is in Houston neergeschoten en overleden. De 28-jarige rapper, wiens echte naam Kirshnik Khari Ball was, is volgens entertainmentwebsite TMZ om het leven gekomen bij een dobbelspelletje.

Een rechercheur van de politie van Houston gaf een korte persverklaring over wat er kort na de schietpartij bekend is. - NOS

Takeoff had samen met de twee andere leden van Migos vele hits. Het nummer Bad and Boujee uit 2017 was hun eerste nummer één hit in de Verenigde Staten. Ook werkte de formatie samen met grote popartiesten als Katy Perry en dj Calvin Harris.

Harris had samen met de rapformatie met het nummer Slide ook in Nederland succes. Het nummer stond in 2017 in de top-10 van de Nederlandse Top 40.

Het nummer Versace uit 2013 zorgde voor een revolutie in de rapwereld omdat niemand eerder succes had met die manier van rappen. In 2018 stonden de Amerikaanse rappers op het festival Woo Hah! in Hilvarenbeek, een jaar eerder stond de groep ook op Lowlands.

Dab

Naast de muzikale successen is Migos ook de bedenker van de Dab. Dat is een populaire dansbeweging waarbij je het hoofd laat zakken terwijl je je arm en elleboog omhoog werpt. Die dansbeweging oversteeg de hiphopcultuur. Op vele schoolpleinen werd de dans gedaan. Ook beroemde voetballers zoals Neymar deden de 'Dab' om een doelpunt te vieren. Ook koning Willem-Alexander deed op Koningsdag tijdens een bezoek aan Oldenzaal in 2016 de dansbeweging.