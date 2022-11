Twaalf Nederlandse IS-vrouwen en hun 28 kinderen opgehaald uit Syrië

Nederland haalt twaalf van terroristische misdrijven verdachte Nederlandse vrouwen en hun 28 kinderen uit Noord-Syrië naar Nederland. De vrouwen worden bij aankomst in Nederland meteen aangehouden en moeten voor de rechter verschijnen.

De kinderen worden overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming, schrijven de ministers Yesiligöz (Justitie & Veiligheid) en Hoekstra (Buitenlandse Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer.

De rechtbank in Rotterdam bepaalde in mei dat de verdachten snel naar Nederland moesten worden gehaald. Anders zou hun strafzaak worden beëindigd en dat wil het kabinet niet.

"Met de overbrenging naar Nederland beoogt het kabinet te voorkomen dat deze twaalf verdachten straffeloos blijven", schrijven de ministers, mede namens de minister van Defensie.

'Voorkomen dat ze binnenwandelen'

In een toelichting zegt minister Yesilgöz dat ze niet wil dat de rechtszaken stoppen en dat de verdachten, die allemaal de Nederlandse nationaliteit hebben, "zo dit land kunnen binnenwandelen". "En dan kunnen we ze niet meer in de gaten houden. En dat is een risico dat ik niet kan nemen."

Het kabinet heeft als beleid dat het te gevaarlijk is om IS-verdachten uit Syrië op te halen. Het vindt dat de verdachten zoveel mogelijk in de regio moeten worden berecht waar de misdrijven begaan zijn. "Dat is ook de reden waarom ik voor de zomer naar Irak ben gegaan", zegt Yesilgöz, "en waarom ik geld heb gegeven aan een VN-organisatie die daar bewijs vergaart."

"Maar als de rechter in een Nederlandse strafzaak zegt 'als jij de verdachte niet hier brengt, dan stopt het' dan moeten wij daar wel aan voldoen". Daarom is besloten om "na een zorgvuldig voorbereidingsproces" toch een speciale operatie laten uitvoeren. Yesilgöz wijst erop dat mensen na het uitzitten van een gevangenisstraf in Nederland desnoods de rest van hun leven nog kunnen worden gevolgd.

3,5 jaar gevangenisstraf

De twaalf vrouwen zijn de laatsten over wie in Nederland een rechtszaak liep. In juni 2021 werd de eerste vrouw opgehaald, Ilham B. Zij is inmiddels veroordeeld tot drieënhalf jaar gevangenisstraf, waarvan één voorwaardelijk.

In februari zijn nog eens vijf IS-vrouwen teruggehaald. Hun zaken lopen nog.

Het kabinet wil er om veiligheids- en privacyredenen verder niets zeggen over de groep vrouwen die nu naar Nederland komt. Ook over de misdrijven waar zij van worden verdacht wordt niets vermeld.

Over de 28 kinderen is nog geen besluit genomen. Er wordt volgens Yesilgöz gekeken naar hun leeftijd en de mate waarin ze zijn geradicaliseerd. Als er familieleden zijn, "die helemaal niets met het IS-gedachtengoed te maken willen hebben", dan kunnen ze daar mogelijk naartoe, aldus de minister.