Onderzoek: slachtoffers toeslagschandaal niet extra gedupeerd door jeugdbescherming

In de totaal drie jaren ná dupering kreeg 4 procent van beide groepen, dus zowel de gedupeerden als de niet gedupeerden met dezelfde omstandigheden en kenmerken, te maken met een kinderbeschermingsmaatregel. Het al dan niet gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire heeft volgens het CBS dus geen effect gehad op dit percentage.

Dat sluit niet uit dat er mogelijk individuele gedupeerden zijn, die als gevolg van de toeslagenaffaire wel dermate in de problemen zijn gekomen als gevolg van een kinderbeschermingsmaatregelen.

Het onderzoek zegt niets over vrijwillige en semi-vrijwillige kinderbeschermingsmaatregelen. Bij de laatste groep kan een jeugdbeschermer voorwaarden stellen aan ouders/verzorgers om daarmee een gang naar de rechter te voorkomen. In de praktijk blijkt het semi-vrijwillige, ook wel drangkader genoemd, veel te worden toegepast. Al is hier geen landelijk beeld van omdat elke gemeente dit op eigen wijze kan regelen en er tussen gemeenten verschillende varianten van drang bestaan. Of daar bij de gezinnen in de toeslagenaffaire sprake van is, is niet onderzocht.